Vielseitige Flexodruckplatte von XSYS

Platte des Monats

XSYS positioniert die nyloflex ITP 60 als universell einsetzbare Flexodruckplatte für flexible Verpackungen, Etiketten sowie Papier und Karton. Ihre Besonderheit liegt weniger in einem einzelnen neuen Merkmal als in der Kombination aus integrierten FlatTop-Dots, glatter Oberfläche und unterschiedlichen Verarbeitungsmöglichkeiten.

Mit der nyloflex ITP 60 stellt XSYS im September 2026 den ersten Vertreter seiner neuen Serie „Platte des Monats“ vor. Darin will der Hersteller künftig monatlich eine Flexodruckplatte und ihre möglichen Einsatzbereiche näher erläutern. Den Anfang macht eine Platte, die für unterschiedliche Marktsegmente und Produktionsumgebungen ausgelegt ist.

Anzeige

Die ITP 60 eignet sich nach Angaben von XSYS für flexible Verpackungen, den Schmalbahndruck sowie Anwendungen auf Papier und Karton. Damit richtet sie sich unter anderem an Etiketten- und Verpackungsdruckereien, die auf denselben Anlagen unterschiedliche Aufträge bearbeiten. Statt für die einzelnen Anwendungen jeweils einen eigenen Plattentyp vorzuhalten, soll die ITP 60 einen größeren Teil dieses Spektrums abdecken.

FlatTop Dots in der Platte angelegt

ITP steht für „In-the-Plate“. Die flachen Rasterpunkte– sogenannte FlatTop-Dots – werden durch die Plattenformulierung erzeugt. Sie müssen nicht durch zusätzliche Bebilderungs- oder Verarbeitungsschritte hergestellt werden. Die Platte kann daher in bestehende digitale Plattenherstellungsabläufe eingebunden werden.

FlatTop-Dots unterscheiden sich von konventionellen, unter Sauerstoffeinfluss ausgebildeten RoundTop-Rasterpunkten durch ihre flache Oberseite und vergleichsweise steilen Flanken. Dadurch sollen sie sich im Druck unter anderem durch eine kontrollierte Tonwertübertragung und eine höhere Stabilität der Rasterpunkte auszeichnen. XSYS nennt für die ITP 60 einen reproduzierbaren Tonwertumfang von 1 bis 99 Prozent bei einer Rasterweite von 80 Linien pro Zentimeter. Nach Herstellerangaben können bei 60 Linien pro Zentimeter stabile Spitzlichter bis 0,4 Prozent wiedergegeben werden.

Die Oberfläche der Platte ist glatt. Für die Optimierung der Farbübertragung kann sie mit Oberflächenrastern wie der Woodpecker-Technologie von XSYS kombiniert werden. In dieser Kombination sei laut Hersteller eine Verringerung des Farbverbrauchs um bis zu 20 Prozent möglich. Das ist jedoch kein allgemeingültiger Wert, sondern hängt unter anderem von Motiv, Rasterung, Farbe, Rasterwalze und Druckbedingungen ab.

Thermische und lösemittelbasierte Verarbeitung

Ein wesentliches Merkmal der ITP 60 ist ihre Offenheit bei der Plattenverarbeitung. Sie kann sowohl lösemittelbasiert als auch thermisch in einem LAVA-System verarbeitet werden. Bei der Belichtung ist sie laut XSYS für konventionelle Röhrensysteme ebenso geeignet wie für LED-Belichtungsanlagen. Auch bei der Bebilderung ist sie nicht an einen bestimmten XSYS-Laser gebunden.

Die Platte ist für UV-, wasser- und lösemittelbasierte Druckfarben vorgesehen. Bei lösemittelhaltigen Farben nennt XSYS als Richtwerte einen Ethylacetatanteil von vorzugsweise weniger als 15 Prozent und einen Ketonanteil von weniger als 5 Prozent. Die konkrete Eignung sollte deshalb jeweils mit dem eingesetzten Farbsystem abgestimmt werden.

XSYS bietet die Platte gegenwärtig in den Dicken 1,14, 1,70, 2,54 und 2,72 Millimeter an. Die Härte reicht abhängig von der Plattendicke von 78 bis 62 Shore A. Damit können sowohl typische Anwendungen im Etiketten- und Folienbereich als auch Arbeiten auf Papier und Karton abgedeckt werden.

Unterschiede zu bisherigen XSYS-Platten

Die ITP 60 ersetzt nicht grundsätzlich die bisherigen nyloflex-Platten. Verschiedene ihrer Eigenschaften finden sich auch bei anderen Produkten des Herstellers. Ihr Profil entsteht vielmehr durch die Verbindung dieser Merkmale in einer Platte.

Gegenüber der nyloflex MAX liegt ein wesentlicher Unterschied in der Punktform. Die MAX ist ebenfalls für verschiedene Anwendungen, alle gängigen Farbsysteme sowie die thermische und lösemittelbasierte Verarbeitung ausgelegt, arbeitet jedoch mit RoundTop-Rasterpunkten. Bei der ITP 60 sind die Flattop-Punkte bereits in der Platte angelegt.

Die nyloflex FTF verfügt ebenfalls über integrierte FlatTop-Punkte. Sie besitzt jedoch eine strukturierte, raue Oberfläche und wurde vor allem für flexible Verpackungen mit lösemittelbasierten Farben entwickelt. Die ITP 60 hat dagegen eine glatte Oberfläche, kann thermisch oder mit Lösemitteln verarbeitet werden und ist für UV-, wasser- und lösemittelbasierte Farben vorgesehen.

Am nächsten kommt ihr innerhalb des bisherigen XSYS-Angebots die nyloflex XVH. Auch diese ist eine glatte, harte FlatTop-Platte für flexible Verpackungen und Schmalbahnanwendungen. Die XVH muss jedoch thermisch verarbeitet werden; XSYS nennt UV- und wasserbasierte Farben als Einsatzgebiet. Die ITP 60 erweitert diese Flexibilität um die lösemittelbasierte Plattenverarbeitung und lösemittelbasierte Druckfarben.

Auch die nyloflex XSN kombiniert integrierte FlatTop-Punkte mit thermischer und lösemittelbasierter Verarbeitung. Sie ist jedoch stärker auf den Schmalbahndruck und insbesondere auf UV- und EB-härtende Farben ausgerichtet. Die ITP 60 wird breiter für flexible Verpackungen, Etiketten sowie Papier und Karton positioniert.

Ergänzung durch MacDermid-Technologie

Technologisch ist die ITP 60 keine vollständige Neuentwicklung von XSYS. Die Platte gehörte ursprünglich als LUX ITP 60 zum Angebot von MacDermid Graphics Solutions und war bereits mehrere Jahre vor 2026 erhältlich. Mit der Übernahme des MacDermid-Plattengeschäfts wurde sie in das nyloflex-Portfolio integriert. XSYS hat anschließend auch die Fertigungsstrukturen zusammengeführt: Neben dem US-Standort Morristown kann die ITP 60 inzwischen ebenfalls im deutschen Werk Willstätt hergestellt werden.

Die wichtigste Neuerung für XSYS-Kunden besteht daher in der Einbindung der früheren MacDermid-Technologie in das bestehende nyloflex-System. Ihre Abgrenzung zu älteren XSYS-Platten liegt nicht allein in den FlatTop-Punkten, der thermischen Verarbeitung oder der breiten Farbtauglichkeit. Entscheidend ist die Kombination aus glatter FlatTop-Oberfläche, zwei Verarbeitungswegen, unterschiedlichen Belichtungstechnologien und einem vergleichsweise breiten Anwendungsspektrum.