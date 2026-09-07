Verpackungsdruck & Converting
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Rasterwalzen

Stuart Williams verstärkt Sandon Global

von Ansgar Wessendorf,
Stuart Williams verstärkt Sandon Global
Stuart Williams übernimmt bei Sandon Global Engraving Technology die Position des UK Sales Managers. (Quelle: Sandon Global)

Stuart Williams ist neuer UK Sales Manager bei Sandon Global Engraving Technology. In dieser Funktion verantwortet er die Betreuung und Weiterentwicklung der Kundenbeziehungen auf dem britischen Markt. Das Unternehmen entwickelt und fertigt Rasterwalzen und Sleeves für unterschiedliche Druckverfahren.

Williams kündigte an, bestehende Kontakte wieder aufzunehmen, neue Kunden kennenzulernen und eng mit dem Team von Sandon Global zusammenzuarbeiten. Im Mittelpunkt stehe für ihn der Aufbau langfristiger Beziehungen zu den Kunden in Großbritannien.

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Sandon Global

Sandon Global Engraving Technology wurde 2004 gegründet und hat seinen Sitz im englischen Runcorn. Das Unternehmen fertigt lasergravierte Rasterwalzen, Rasterwalzen-Sleeves und Zylinder für den Flexodruck sowie für Anwendungen im Offsetdruck und in der Metalldekoration. Zum Angebot gehören verschiedene Gravurtechnologien für den Schmal- und Breitbahndruck sowie die Beschichtung und Aufarbeitung von Rasterwalzen. Ergänzt wird das Portfolio durch Reinigungschemikalien, Schutzhüllen und Lagerungssysteme. Sandon Global ist nach ISO 9001 zertifiziert und beliefert Kunden in mehr als 70 Ländern.

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