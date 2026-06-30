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SOMA setzt auf automatische Rasterwalzenreinigung von Flexo Wash

von Ansgar Wessendorf,
SOMA setzt auf automatische Rasterwalzenreinigung von Flexo Wash
Im SOMA Globe Technology Centre kommt der FW Laser 2000 von Flexo Wash zur automatisierten Reinigung von Rasterwalzen zum Einsatz (Quelle: Flexo Wash)

Der tschechische Maschinenhersteller SOMA setzt in seinem Technology Centre auf eine automatisierte Laserreinigung von Rasterwalzen. Das Unternehmen nutzt dort das Laser-Anilox-Reinigungssystem FW Laser 2000 von Flexo Wash, um die Reinigungsprozesse im Flexodruck zu optimieren und eine gleichbleibend hohe Druckqualität sicherzustellen.

SOMA entwickelt und produziert seit den frühen 1990er-Jahren Flexodruckmaschinen sowie Schneid- und Wickelsysteme, Kaschierranlagen, Klischeemontagesysteme und Stanzmaschinen. Sämtliche Maschinen werden am Unternehmensstandort im tschechischen Lanškroun entwickelt und gefertigt.

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Im SOMA Globe Technology Centre kommt der FW lLaser 2000 zur Laserreinigung der Rasterwalzen zum Einsatz. Saubere und präzise definierte Näpfchen der Rasterwalzen sind eine wichtige Voraussetzung für eine konstante Farbübertragung und damit für eine reproduzierbare Druckqualität.

Dies gilt insbesondere für das von SOMA entwickelte Farbmanagementsystem Color Mind, das eine automatische Farbkorrektur direkt an der Druckmaschine ermöglicht. Eine gleichmäßige Farbübertragung unterstützt dabei eine möglichst geringe Farbabweichung (Delta E) und erleichtert die präzise Farbanpassung während der Produktion.

Nach Unternehmensangaben werden im Technology Centre jede Woche Rasterwalzen aus unterschiedlichen Flexodruckmaschinen mit dem automatisierten Laserreinigungssystem gereinigt. Im Vergleich zur manuellen Reinigung soll das Verfahren gleichmäßigere Ergebnisse liefern und den Zeitaufwand deutlich reduzieren.

„Unser Ziel ist es, in allen Bereichen unseres Technology Centres eine maximale Druckkonstanz und Prozesseffizienz zu gewährleisten. Mit dem System können wir Rasterwalzen mit minimalem Bedienaufwand zuverlässig reinigen. Das ist eine wichtige Voraussetzung für reproduzierbare Druckergebnisse auf hohem Qualitätsniveau“, erklärt Tetiana Telegina, Print Shop Manager bei SOMA.

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