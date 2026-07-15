Fabian Jünkering übernimmt Verantwortung für Südeuropa

Zecher stärkt internationalen Vertrieb

Die Zecher GmbH, Spezialist für hochwertige Rasterwalzenlösungen, verstärkt ihren internationalen Vertrieb. Seit dem 1. Juli übernimmt Fabian Jünkering die Position des Key Account Managers sowie die Verantwortung als Area Sales Manager für die Märkte Spanien, Portugal und Italien.

Mit dieser internen Besetzung setzt Zecher auf die gezielte Weiterentwicklung eigener Mitarbeitender und die langfristige Sicherung von technischem Know-how und Kundennähe. Jünkering ist seit seiner Ausbildung Teil des Unternehmens und verfügt über umfassende Kenntnisse der Produkte, Prozesse und Anforderungen der internationalen Druck- und Verpackungsindustrie.

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Durch seine bisherige Tätigkeit im Vertriebsinnendienst stand er bereits eng mit Kunden und Vertriebspartnern weltweit im Austausch. Dabei konnte er ein tiefes Verständnis für die Anforderungen der Branche sowie für individuelle Kundenlösungen entwickeln. Diese Erfahrung bildet eine wichtige Grundlage für seine neue Aufgabe im internationalen Außendienst.

„Mit der Berufung von Fabian Jünkering in den Außendienst fördern wir eine engagierte und hervorragend qualifizierte Persönlichkeit mit langjähriger Erfahrung im Unternehmen. Sein technisches Verständnis und seine enge Zusammenarbeit mit unseren internationalen Kunden machen ihn zur idealen Besetzung für diese verantwortungsvolle Position“, sagt Thomas Reinking, Vertriebsleiter der Zecher GmbH.

In seiner neuen Funktion wird Jünkering bestehende Kundenbeziehungen weiter ausbauen und gemeinsam mit den Partnern vor Ort die Marktpräsenz von Zecher in Südeuropa weiterentwickeln. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf der Unterstützung von Kunden aus den Bereichen Verpackungsdruck, flexible Verpackungen und industrielle Druckanwendungen.

Im Zuge der Neubesetzung verabschiedet sich Zecher von Viola Ribera, die das Unternehmen nach 13 Jahren verlässt. Als Key Account Managerin sowie Area Sales Managerin für Spanien und Portugal hat sie die Entwicklung dieser Märkte über viele Jahre erfolgreich begleitet und die Beziehungen zu Kunden und Partnern nachhaltig geprägt.