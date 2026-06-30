Neue Mitglieder in der DFTA

Flexo- und Verpackungsdruck

Die DFTA freut sich, drei neue Mitgliedsunternehmen in ihrer Gemeinschaft begrüßen zu dürfen und heißt Horn & Bauer GmbH & Co. KG, Hornung Verpackungen GmbH & Co. KG sowie INX Europe Ltd herzlich willkommen. Der Verband freut sich auf den gemeinsamen Austausch und die zukünftige Zusammenarbeit: