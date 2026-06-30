Neue Mitglieder in der DFTA

Die DFTA freut sich, drei neue Mitgliedsunternehmen in ihrer Gemeinschaft begrüßen zu dürfen und heißt Horn & Bauer GmbH & Co. KG, Hornung Verpackungen GmbH & Co. KG sowie INX Europe Ltd herzlich willkommen. Der Verband freut sich auf den gemeinsamen Austausch und die zukünftige Zusammenarbeit:
Horn & Bauer GmbH & Co. KG
Das Familienunternehmen in vierter Generation entwickelt und produziert funktionelle Schutz- und Verpackungslösungen und ist insbesondere auf die Veredelung von Kunststofffolien spezialisiert. Mit seinen Lösungen ist Horn & Bauer weltweit aktiv und erreicht Kunden in mehr als 50 Ländern.
Hornung Verpackungen GmbH & Co. KG
Seit über 75 Jahren steht das familiengeführte Unternehmen für individuelle Service-Verpackungen aus Papier und Folie für unterschiedlichste Branchen. Das Portfolio reicht von Falten- und Kreuzbodenbeuteln über Formatpapiere und Secare-Rollen bis hin zu Tragetaschen und Folienbeuteln – individuell bedruckt oder mit neutrale Motiven.
INX Europe Ltd
Als Teil der weltweiten Aktivitäten von SAKATA INX mit Full-Service-Tochtergesellschaften in Amerika, Europa und Australasien bietet das Unternehmen Druckfarben- und Beschichtungstechnologien für kommerzielle, Verpackungs- und Digitaldruckanwendungen. Mit einem umfassenden Serviceangebot und einem starken Fokus auf Nachhaltigkeit entwickelt INX zukunftsorientierte Lösungen für die Anforderungen der modernen Druckindustrie.