Wintipak investiert in neue Flexodrucktechnologie von Heidelberg

Aseptischer Verpackungslösungen für flüssige Lebensmittel

Die Wintipak AG, ein in der Schweiz ansässiger Anbieter aseptischer Verpackungslösungen für flüssige Lebensmittel, erweitert ihre Produktionskapazitäten am deutschen Standort Halle (Saale). Das Unternehmen investiert in die Inline-Flexodruckmaschine Boardmaster der Heidelberger Druckmaschinen AG (Heidelberg) und verfolgt damit das Ziel, Effizienz, Flexibilität und Ressourcennutzung in der Verpackungsproduktion weiter zu optimieren.

Die Boardmaster ist auf hohe Produktionsleistungen und kurze Rüstzeiten ausgelegt. Nach Angaben der Unternehmen ermöglicht die Flexodruckmaschine Produktionsgeschwindigkeiten von bis zu 600 Metern pro Minute sowie Auftragswechsel innerhalb weniger Sekunden. Dadurch lassen sich mehrere Druckaufträge pro Tag mit geringem Zeitverlust realisieren.

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Ein weiterer Schwerpunkt der Investition liegt auf der Reduzierung des Materialeinsatzes. Da Karton einen wesentlichen Kostenfaktor in der Herstellung aseptischer Verpackungen darstellt, kommt der Minimierung von Anlaufabfällen eine besondere Bedeutung zu. Mit der neuen Drucktechnologie sollen sich diese im Vergleich zu konventionellen Verfahren um bis zu 90 Prozent reduzieren lassen. Neben den wirtschaftlichen Effekten trägt dies auch zur Verbesserung der Ressourceneffizienz bei.

Mit der Investition setzt Wintipak seine Expansionsstrategie fort. Das Unternehmen verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Entwicklung und Produktion aseptischer Verpackungslösungen und beliefert international tätige Markenhersteller mit auf unterschiedliche Marktanforderungen zugeschnittenen Verpackungskonzepten.

„Die umfassende Erfahrung von Heidelberg in Verbindung mit ihrer Innovation zur drastischen Senkung der Produktionskosten bei zugleich höchster Qualität waren ausschlaggebende Faktoren für die Investition von Wintipak in die Boardmaster-Plattform“, erklärt Markku Vauhkonen, CEO der Wintipak AG.

Ausbau des Standorts Halle

Bereits im Sommer 2025 erfolgte der Spatenstich für eine neue Produktionshalle am Standort Halle (Saale). Die Erweiterung soll den steigenden Kapazitätsbedarf infolge des Unternehmenswachstums abdecken. Im Vorfeld der Investitionsentscheidung wurde nach Unternehmensangaben ein umfassender Evaluierungsprozess verschiedener Drucktechnologien und Anbieter durchgeführt. Die Wahl fiel schließlich auf die Boardmaster in Kombination mit der Scannerlösung Intellimatch.

Heidelberg adressiert wachsenden Verpackungsmarkt

Für Heidelberg ist das Projekt Teil der strategischen Ausrichtung auf den Verpackungsdruck. Mit der Boardmaster-Technologie adressiert das Unternehmen insbesondere den Markt für Faltschachtel- und Kartonverpackungen, der vor dem Hintergrund steigender Anforderungen an nachhaltigere Verpackungslösungen weiter an Bedeutung gewinnt. Als Systemintegrator setzt Heidelberg dabei auf die Kombination eigener Technologien mit Partnerlösungen, um Produktionsprozesse seiner Kunden hinsichtlich Produktivität und Wirtschaftlichkeit zu optimieren.

„Die hohe internationale Nachfrage nach der Boardmaster unterstreicht, dass wir mit unseren Lösungen in attraktiven Wachstumsmärkten tätig sind. Der weltweite Trend zu nachhaltigeren Verpackungslösungen aus Papier oder Karton wird weiter zunehmen, und wir liefern dazu moderne Technologie sowie zuverlässigen Service, um die Produktion unserer Kunden zu optimieren und ihre Kosten zu senken“, sagt Dr. David Schmedding, Vorstand Technologie und Vertrieb bei Heidelberg.