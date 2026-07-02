SWT Services und AK Engineering starten Kooperation

Starke Allianz für den Flexodruck

Mit einer strategischen Partnerschaft setzen die SWT Services GmbH & Co. KG aus Ilsfeld und das im Jahr 2025 gegründete Beratungsunternehmen AK Engineering ein deutliches Signal für den Flexodruckmarkt. Die Kooperation, die von den Geschäftsführern Jörg Ehrenfeld (SWT Services) und Alexander Klitza (AK Engineering) offiziell besiegelt wurde, verfolgt das Ziel, technisches Service-Know-how und herstellerunabhängige Beratung zu einem erweiterten Leistungsangebot für Flexo- und Verpackungsdruckereien zu bündeln.

Im Mittelpunkt der Zusammenarbeit steht die konsequente Ausrichtung auf den Kundennutzen. Durch die Kombination ihrer jeweiligen Kernkompetenzen wollen beide Unternehmen schnellere Reaktionszeiten, eine höhere technische Expertise sowie eine Reduzierung von Maschinenstillständen ermöglichen. Gleichzeitig profitieren Kunden künftig von einem zentralen Ansprechpartner für unterschiedliche technische Fragestellungen entlang des Flexodruckprozesses.

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„Gute Lösungen entstehen durch starke Partnerschaften“, betonen die beiden Unternehmen. Unter dem Leitgedanken „Mehr Leistung für Ihren Druckprozess“ soll die Kooperation insbesondere dazu beitragen, Serviceeinsätze effizienter zu gestalten, Standzeiten von Komponenten zu verlängern und Produktionsausfälle zu minimieren.

Zwei Spezialisten mit sich ergänzenden Kompetenzen

SWT Services hat sich seit seiner Gründung im Jahr 2010 als international tätiger Spezialist für Flexodruck-, Spann- und Auswuchttechnologie etabliert. Das Unternehmen unterstützt Verpackungsdruckereien weltweit bei Wartung, Reparatur und Optimierung ihrer Anlagen. Rund 60 Prozent des Unternehmensumsatzes entfallen auf den Bereich Flexodruck.

„Unsere Stärke liegt darin, mehrere technische Disziplinen miteinander zu verbinden“, erklärt Geschäftsführer Jörg Ehrenfeld. „Durch die Kombination aus Flexodruck-, Spann- und Auswuchttechnologie können wir viele Probleme ganzheitlich analysieren und lösen.“

Die positive Entwicklung des Unternehmens spiegelt sich auch im neuen Firmensitz in Ilsfeld wider. Anfang 2025 bezog SWT Services den modernen Standort mit rund 300 Quadratmetern Bürofläche und einer etwa 800 Quadratmeter großen Werkhalle, die optimale Voraussetzungen für Wartungs-, Reparatur- und Generalüberholungsarbeiten an großformatigen Komponenten bietet.

Das Unternehmen beschäftigt derzeit neun Mitarbeitende sowie die drei geschäftsführenden Gesellschafter Jörg Ehrenfeld, Jörg Brenner und Oliver Pfeiffer. Für das laufende Geschäftsjahr erwartet SWT Services einen Umsatz von mehr als 2,3 Millionen Euro, was einem Wachstum von rund 17 Prozent entspricht. Strategisch steht der weitere Ausbau der internationalen Aktivitäten im Fokus.

Herstellerunabhängige Expertise für Sleeves und Adapter

Mit AK Engineering bringt Alexander Klitza eine Spezialisierung in die Partnerschaft ein, die im Flexodruck von zentraler Bedeutung ist: die Bewertung, Optimierung und Projektbegleitung rund um Sleeves und Adapter.

Der langjährige Drucktechniker gründete das Unternehmen Anfang 2025 mit dem Anspruch, als unabhängiger Sachverständiger, Berater und Projektmanager zu agieren. Seine langjährige Tätigkeit bei renommierten Herstellern von Sleeves und Adaptern ermöglicht ihm einen umfassenden Blick auf unterschiedliche Systeme und deren spezifische Anforderungen.

„Diese Neutralität ist aktuell ein echtes Alleinstellungsmerkmal“, sagt Klitza. „Viele Bewertungen sind nicht objektiv, weil sie eng an bestimmte Lieferanten oder Systeme gebunden sind. Durch meinen Erfahrungsschatz bei der Entwicklung und Herstellung von Sleeves und Adaptern kann ich meinen Kunden eine Unterstützung bieten, die frei von Verkaufsinteressen Dritter ist.“

Gerade bei Fragen der Passgenauigkeit, Produktqualität oder Prozessintegration will AK Engineering Unternehmen mit objektiven Analysen und praxisnahen Lösungen unterstützen.

Mehrwert für Flexo- und Verpackungsdruckereien

Die Kooperation verbindet damit zwei sich ergänzende Leistungsfelder: den weltweit verfügbaren technischen Vor-Ort-Service von SWT Services mit der unabhängigen Beratungskompetenz von AK Engineering. Für Verpackungsdruckereien entsteht daraus ein erweitertes Dienstleistungsportfolio, das sowohl akute Störungsfälle als auch langfristige Prozessoptimierungen abdeckt.

Vor dem Hintergrund steigender Anforderungen an Produktivität, Anlagenverfügbarkeit und Prozesssicherheit dürfte die Zusammenarbeit beiden Unternehmen zusätzliche Marktchancen eröffnen. Gleichzeitig erhalten Druckereien einen Partnerverbund, der technische Problemlösung, fundierte Beratung und herstellerneutrale Expertise unter einem Dach vereint – mit dem klaren Ziel, Stillstandszeiten zu reduzieren und die Leistungsfähigkeit von Flexodruckprozessen nachhaltig zu steigern.