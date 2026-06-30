Verpackungsdruck & Converting
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Druck&Medien Award: Verpackungsdrucker des Jahres

Mehr Zeit für Ihre Bewerbung: Einreichungsfrist der Druck&Medien Awards verlängert

von Ansgar Wessendorf,
Mehr Zeit für Ihre Bewerbung: Einreichungsfrist der Druck&Medien Awards verlängert
Bis zum 13. Juli 2026 können sich Unternehmen aus der Druckindustrie für die 22. Druck&Medien Awards bewerben.(Quelle: Andreas Schwarz)

Die Druck&Medien Awards zählen zu den wichtigsten Branchenveranstaltungen der Druckindustrie und bieten Unternehmen Jahr für Jahr eine Bühne für herausragende Leistungen. Auch 2026 haben Druckdienstleister, Vorstufenbetriebe und Druckweiterverarbeiter aus Deutschland, Österreich und der Schweiz wieder die Möglichkeit, ihre Projekte und Innovationen einzureichen und sich mit den Besten der Branche zu messen. Die Einreichungsfrist wurde bis zum 13. Juli 2026 verlängert. Nachfolgend finden Sie alle Wettbewerbskategorien im Überblick.

Eine Nominierung – oder sogar ein Sieg – bei den Druck&Medien Awards gilt als echtes Gütesiegel und unterstreicht die Leistungsfähigkeit eines Unternehmens. Darüber hinaus bietet die Auszeichnung wertvolle Möglichkeiten für die interne und externe Unternehmenskommunikation sowie für die Präsenz in den sozialen Medien. Unternehmen der Druckindustrie können sich auch in diesem Jahr wieder in mehr als 20 Kategorien um die begehrten Awards bewerben.

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Neu ist 2026 die Kategorie „Smart Factory des Jahres“, die den Fokus verstärkt auf die Themen Automatisierung und Digitalisierung legt. Zudem wird die Auszeichnung „Verpackungsdrucker des Jahres“ vergeben.

Die Gewinnerinnen und Gewinner werden im Rahmen einer festlichen Gala am 29. Oktober 2026 im Grand Hyatt Hotel in Berlin ausgezeichnet. Durch den Abend führt Moderatorin Rebecca Mir. Sicher ist auch für Ihr Unternehmen die passende Wettbewerbskategorie dabei.

Die Kategorien der Druck&Medien Awards 2026 im Überblick:

  • Kunden- und Verkaufsteam des Jahres
  • Studierende oder Schüler:innen des Jahres
  • Ausbildungsbetrieb des Jahres
  • Social-Media-Präsenz des Jahres
  • Smart Factory des Jahres
  • Innovativster Onlinedrucker des Jahres
  • Familiendruckerei des Jahres
  • Umweltorientiertes Unternehmen des Jahres
  • Innovativstes Unternehmen des Jahres
  • Beste Markenkommunikation des Jahres
  • Sozial engagiertes Druckunternehmen des Jahres
  • Newcomer des Jahres
  • Akzidenzdrucker des Jahres
  • Directmaildrucker des Jahres
  • Katalogdrucker des Jahres
  • Verpackungsdrucker des Jahres
  • Etikettendrucker des Jahres
  • Bücherdrucker des Jahres
  • Magazindrucker des Jahres
  • Digitaldrucker des Jahres
  • Kreativdrucker des Jahres
  • Druckweiterverarbeiter des Jahres
  • Recyclingpapierdrucker des Jahres
  • Gold Award: Druckereimanager:in des Jahres

Weitere Informationen sowie die Teilnahmeunterlagen finden Sie unter www.druckawards.de.

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