Vom Rohstoffhandel zum Spezialisten für Druckchemikalien

75 Jahre Schwegmann

Die Bernd Schwegmann GmbH & Co. KG feiert 2026 ihr 75-jähriges Bestehen. Das Familienunternehmen mit Sitz in Grafschaft-Gelsdorf hat sich seit seiner Gründung im Jahr 1951 vom Rohstoffhändler für die Farben- und Lackindustrie zu einem international tätigen Hersteller von Spezialchemikalien entwickelt. Heute zählen neben namhaften Farb- und Lackherstellern auch zahlreiche Unternehmen der Druckindustrie zum Kundenkreis. Der Exportanteil liegt bei mehr als 70 Prozent.

Vom Lackadditiv zum breiten Produktportfolio

Unternehmensgründer Bernd Schwegmann startete seine Selbstständigkeit in Bonn zunächst mit dem Handel von Rohstoffen für die Farben- und Lackindustrie. Schon wenige Jahre später verlagerte sich der Schwerpunkt auf die Entwicklung eigener Produkte. Mit dem Lackadditiv ANTIGEL gelang eine frühe Innovation, die sich international etablierte und bis heute zum Portfolio gehört.

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Ein weiterer Meilenstein folgte Ende der 1960er-Jahre: Mit Druckhilfsmitteln für den Offsetdruck erschloss Schwegmann ein zweites Geschäftsfeld. Insbesondere die Feuchtwasserzusätze der Produktreihe Schwegosoft machten das Unternehmen in der Druckbranche bekannt. Heute umfasst das Sortiment neben Druckchemikalien auch Lackadditive sowie Industriereiniger für unterschiedliche Anwendungen.

Prozesschemie für die Druckindustrie

Gerade in der Druckindustrie sind chemische Hilfsmittel unverzichtbare Prozessbausteine. Feuchtwasserzusätze, Walzen- und Gummituchreiniger sowie weitere Prozessmedien tragen dazu bei, Druckqualität, Maschinenverfügbarkeit und Prozesssicherheit zu gewährleisten. Gleichzeitig unterstützen moderne Formulierungen dabei, Reinigungsaufwand, Materialverbrauch und Emissionen zu reduzieren – Aspekte, die angesichts steigender Nachhaltigkeitsanforderungen und neuer regulatorischer Vorgaben weiter an Bedeutung gewinnen.

Entwicklung, Produktion und Anwendungstechnik sind am Standort Grafschaft-Gelsdorf eng miteinander verzahnt. Das Unternehmen wird heute in dritter Generation von Sebastian Schwegmann geführt und versteht sich als Entwicklungspartner für die Druck-, Lack- und Beschichtungsindustrie.

Das 75-jährige Jubiläum steht damit nicht nur für die erfolgreiche Geschichte eines mittelständischen Familienunternehmens. Es zeigt zugleich, welchen Beitrag spezialisierte Chemieunternehmen zur Leistungsfähigkeit moderner Druckprozesse leisten – häufig im Hintergrund, aber mit entscheidendem Einfluss auf Qualität, Effizienz und Wirtschaftlichkeit.