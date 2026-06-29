Nicolas Buchta übernimmt Vertriebsverantwortung bei Faller Packaging

Personalie

Faller Packaging hat seine Vertriebsorganisation neu aufgestellt. Seit November 2025 verantwortet Nicolas Buchta als Chief Commercial Officer die Bereiche Vertrieb, Marketing, Packmittelentwicklung und Customer Service. Das Unternehmen richtet seinen Fokus damit stärker auf langfristige Partnerschaften in der Pharmaindustrie aus.

Mit der Ernennung von Nicolas Buchta zum Chief Commercial Officer bündelt Faller Packaging seit November 2025 die Verantwortung für Vertrieb, Marketing, Packmittelentwicklung und Customer Service in einer zentralen Funktion. Ziel ist es, die Zusammenarbeit der kundenrelevanten Bereiche weiter zu stärken und Lösungen zu entwickeln, die sich an den Anforderungen der Pharmaindustrie orientieren.

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Das Unternehmen verfolgt dabei den Ansatz, Kunden entlang der gesamten Wertschöpfungskette zu begleiten. Die stärkere Verzahnung von Vertrieb, Entwicklung und Service soll dazu beitragen, Prozesse besser aufeinander abzustimmen und die Zusammenarbeit mit Pharmaunternehmen auszubauen.

Buchta ist Wirtschaftsingenieur und verfügt über mehr als zwölf Jahre internationale Erfahrung in Vertrieb und Service. Vor seinem Wechsel zu Faller Packaging war er in verschiedenen Führungspositionen in der Industrie tätig. Innerhalb des Unternehmens leitete er bereits das Supply Chain Management sowie den Customer Service.

„Wir verstehen uns nicht als reiner Lieferant, sondern als strategischer Partner. Starke Kundenbeziehungen und verlässliche Umsetzung sind für uns entscheidend“, fasst Nicolas Buchta zusammen. „Unser Anspruch ist es, die Nummer 1 in der pharmazeutischen Sekundärverpackung in Europa zu sein.“