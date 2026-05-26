Apex International investiert in DotScope-Technologie

Neue Messtechnik zur standortübergreifenden Qualitätssicherung

Qualitätskontrolle ist ein wesentlicher Bestandteil gleichbleibender Produktionsqualität. Sie unterstützt stabile interne Prozesse und schafft Vertrauen in reproduzierbare Ergebnisse. In zunehmend anspruchsvollen Märkten gewinnt die Sicherstellung hoher Präzision weiter an Bedeutung.

Zur weiteren Verbesserung der Qualitätskontrolle Rasterwalzen mit geringer Auflösung und relativ hohem Schöpfvolumen hat Apex International kürzlich DotScope-Weitwinkel-Messmikroskope in seine Produktionsprozesse integriert. Fünf Produktionsstandorte weltweit wurden mit dieser neuen Generation von Messtechnik ausgestattet. Ziel der Investition ist die Weiterentwicklung globaler Qualitätssicherungs- und Standardisierungsprozesse. Zudem sollen die standortübergreifende Vergleichbarkeit sowie die Effizienz von Qualitätsabläufen verbessert werden.

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Die Einführung wurde vom internationalen Forschungs- und Entwicklungsteam von Apex begleitet. Bei der Auswahl der Systeme standen unter anderem Messbereich, Auflösung, Wiederholgenauigkeit, Zuverlässigkeit, Benutzerfreundlichkeit und robuste Bauweise im Fokus. Gleichzeitig dokumentiert die Zusammenarbeit die Marktetablierung aktueller Entwicklungen der SOPRIN GmbH bei internationalen Industrieunternehmen. Mit der Investition setzt Apex International seine Aktivitäten im Bereich Präzision und Prozessoptimierung fort.

Die Entwicklung der Messmikroskope durch SOPRIN GmbH zielte darauf ab, portable Systeme bereitzustellen, die präzise Messungen ermöglichen, einfach zu bedienen sind und sich in bestehende Produktionsabläufe der Druckindustrie integrieren lassen.

Mit den Modellen DotScope mini, DotScope wide view und DotScope eco bietet SOPRIN entsprechende Lösungen an.

Die Messmikroskope werden seit mehr als zwölf Jahren weltweit direkt an Produktionslinien eingesetzt. Sie unterstützen Unternehmen bei der Prozesskontrolle, Qualitätssicherung und Produktivitätssteigerung.