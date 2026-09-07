Neue Flexodruckplatten-Familie  setzt auf biozirkuläre Rohstoffe

DuPont Cyrel

Flexodruckplatten mit mehr als 50 Prozent zertifizierten biozirkulären Rohstoffen stehen im Mittelpunkt des Messeauftritts. Zudem präsentiert DuPont das Zusammenspiel seiner Platten mit dem Esko-Quartz-Workflow.

DuPont Cyrel stellt auf der LOUPE Americas vom 15. bis 17. September 2026 in Chicago die Flexodruckplattenfamilie Cyrel ReNew vor. Am Stand 327 informiert das Unternehmen über die neue Produktreihe sowie über Entwicklungen bei der thermischen Plattenverarbeitung und der Bebilderung mit dem Esko CDI Quartz.

Anzeige

Für die Cyrel-ReNew-Platten verwendet DuPont ein Fotopolymer, das zu mehr als 50 Prozent aus zertifizierten biozirkulären Rohstoffen besteht. Diese stammen aus erneuerbaren natürlichen Quellen. Die Rückverfolgbarkeit erfolgt nach ISCC PLUS über einen Massenbilanzansatz. Nach Angaben des Herstellers lässt sich dadurch der CO₂-Fußabdruck der Platten reduzieren und der Einsatz fossiler Primärrohstoffe verringern.

Die Plattenfamilie erhielt auf dem FTA Forum Infoflex 2026 einen Sustainability Award. Zudem gehört sie zu den Finalisten des Sustainability Award der Labels & Labeling Global Awards. Die Auszeichnung wird am Eröffnungstag der LOUPE Americas verliehen.

„In der gesamten Wertschöpfungskette für Etiketten und Verpackungen steigen die Anforderungen an die Nachhaltigkeit. Druckereien suchen deshalb nach Lösungen, die messbare Umweltvorteile bieten, ohne die Produktion zu beeinträchtigen“, sagt PJ Fronczkiewicz, North America Technical Marketing & Service Leader bei DuPont Cyrel Flexographic Solutions.

Cyrel ReNew sei als unmittelbar einsetzbare Alternative zu herkömmlichen Platten konzipiert. Druckqualität, Konsistenz und Produktivität sollen nach Angaben des Unternehmens erhalten bleiben. Zugleich soll die Abhängigkeit von fossilen Rohstoffen sinken. Aufbauend auf der Platte LSH ReNew plant DuPont, die ReNew-Plattform künftig auch auf thermisch verarbeitbare Platten auszuweiten.

Drei Platten für Quartz-Workflow zertifiziert

Ein weiterer Schwerpunkt des Messeauftritts ist der Esko CDI Quartz. Das Bebilderungssystem kombiniert die weiterentwickelte Optik des CDI Crystal mit der Quartz-Optics-Technologie. In Verbindung mit dem DuPont-Cyrel-FAST-System soll der Workflow eine hohe Druckqualität und Stabilität im Fortdruck ermöglichen.

Für den Esko-Quartz-Workflow wurden vor Kurzem drei Platten von DuPont zertifiziert: Cyrel EASY ESXR, Cyrel EASY EPR2 und Cyrel FAST EASY EFXR. Die Zertifizierung bestätigt die Eignung der Platten für die Bebilderung innerhalb des Quartz-Workflows.

Eine Besonderheit ist die Cyrel FAST EASY EFXR. Sie ist laut DuPont die erste thermisch verarbeitbare Flexodruckplatte, die für den Esko-Quartz-Workflow zertifiziert wurde. Anwender können damit die Bebilderung durch Quartz mit der lösemittelfreien thermischen Plattenverarbeitung kombinieren.

Thermische Verarbeitung statt Auswaschen

Das Cyrel-FAST-System entwickelt Flexodruckplatten innerhalb weniger Minuten mit Wärme. Auf das Auswaschen mit Lösemitteln wird verzichtet. Nach Angaben von DuPont ermöglicht das Verfahren stabile Rasterpunkte in den Lichtern, saubere Verläufe und gleichmäßige Tonwertübergänge. Zugleich soll eine reproduzierbare Qualität von Platte zu Platte erreicht werden.

Für Verpackungsdruckereien zielt der Workflow vor allem auf kürzere Durchlaufzeiten und eine gleichbleibende Wiedergabe feiner Schriften, Linien und Bildelemente. Der Verzicht auf Lösemittel vereinfacht darüber hinaus das Handling bei der Plattenverarbeitung.

Laut DuPont kann das FAST-Verfahren gegenüber konventionellen lösemittelbasierten Workflows die Abfallmenge und den Energieverbrauch reduzieren. GreenCircle hat für den Workflow nach Angaben des Unternehmens einen um 20 Prozent niedrigeren Energieverbrauch zertifiziert.