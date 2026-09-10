Neue NC-freie Druckfarbenserie unterstützt kreislauffähige Verpackungen

hubergroup Print Solutions

Mit Gecko CyclOne stellt hubergroup Print Solutions ein neues nitrocellulosefreies Flüssigfarbsystem für den Flexo- und Tiefdruck vor. Die auf Polyurethan basierende Serie ist für den Frontal-, Rückseiten- und Laminationsdruck ausgelegt. Ein modulares Konzept ermöglicht es, Pigmentkonzentrate über spezielle Additive an die jeweilige Anwendung anzupassen.

Nitrocellulose (NC) ist seit Jahrzehnten ein etabliertes Bindemittel für lösemittelbasierte Druckfarben. Mit steigenden Anforderungen an die Recyclingfähigkeit von Verpackungen gewinnen alternative Bindemittelsysteme an Bedeutung. Hubergroup setzt bei Gecko CyclOne auf eine eigens entwickelte Polyurethan-Technologie. Nach Unternehmensangaben erreicht die neue Serie mechanische und optische Eigenschaften sowie eine Druckqualität, die mit herkömmlichen NC-basierten Systemen vergleichbar sind.

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„Unser hauseigenes Polyurethan-Know-how ermöglicht uns, Rohstoffe speziell für unsere Farbsysteme zu entwickeln und damit die Leistung zu liefern, die Verarbeiter vom hochwertigen lösungsmittelbasierten Druck erwarten“, erklärt Carsten Zölzer, CCO Print Solutions bei hubergroup. Gegenüber herkömmlichen NC- oder PVC-basierten Farbsystemen biete Gecko CyclOne zudem eine verbesserte Recyclingfähigkeit.

Modulares System für unterschiedliche Anwendungen

Die Pigmentkonzentrate lassen sich durch spezielle Additive für den Frontal-, Rückseiten- und Laminationsdruck einstellen. Das modulare Konzept soll die Lagerhaltung vereinfachen und Druckereien ermöglichen, unterschiedliche Produktionsanforderungen mit einem gemeinsamen Farbsystem abzudecken.

Gecko CyclOne eignet sich für den Flexo- und Tiefdruck mit und ohne anschließende Laminierung. Die Serie ist auch für Anwendungen mit nur einem Lösemittel erhältlich. Das Sortiment umfasst Weiß, CMYK-Prozessfarben, Lacke und Primer für den Druck auf flexiblen Verpackungen.

Umstellung innerhalb bestehender Prozesse

Nach Angaben von hubergroup ähneln PU-basierte Farbsysteme in ihrer Anwendung den etablierten NC-basierten Systemen. „Die Umstellung erfordert zwar Anpassungen, aber keine grundlegende Veränderung bestehender Prozesse“, erläutert Dr. Lutz Frischmann, Product Director Flexible Packaging bei hubergroup. Das Unternehmen begleitet den Wechsel mit anwendungstechnischer Beratung und technischem Support.

Gecko CyclOne ergänzt die bestehenden NC-freien Produktlinien Gecko Platinum und Gecko Xtreme White. Erste PU-basierte Lösungen brachte hubergroup bereits 2015 auf den Markt.