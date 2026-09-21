Timo Heinonen übernimmt Konzerneinkauf bei Walki

Verpackungsindustrie

Walki kündigt einen Führungswechsel in seiner Einkaufsorganisation an: Timo Heinonen übernimmt zum 1. November 2026 die Verantwortung für den konzernweiten Einkauf. Zugleich wird er als Executive Vice President, Sourcing in die Konzernleitung berufen.

Heinonen ist derzeit als Category Director bei Walki tätig. Mit seiner neuen Position übernimmt er die Leitung des Konzerneinkaufs und wird Mitglied des Group Executive Teams.

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Zu seinen Aufgaben gehört es, die Einkaufsorganisation von Walki weiterzuentwickeln und die Zusammenarbeit mit Lieferanten fortzuführen. Nach Angaben des Unternehmens soll Heinonen damit sowohl das strategische Wachstum als auch die Nachhaltigkeitsziele von Walki unterstützen. Die Weiterentwicklung der Lieferantenpartnerschaften bleibt dabei ein wesentlicher Bestandteil seines Verantwortungsbereichs.

Walki: Verpackungsmaterialien und technische Laminate

Walki mit Hauptsitz im finnischen Espoo entwickelt und produziert Verpackungsmaterialien und technische Laminate. Das Portfolio umfasst unter anderem faserbasierte Barrierematerialien, Mehrschichtlaminate, kompostierbare Materialien und flexible Verpackungen. Neben der Verpackungsindustrie beliefert das Unternehmen die Bauindustrie und weitere technische Anwendungsbereiche.

Die Gruppe betreibt nach eigenen Angaben 15 Produktionsstandorte in Europa und Asien und beschäftigt rund 1.600 Mitarbeitende. Für 2025 beziffert Walki den Nettoumsatz auf rund 599 Millionen Euro. In Deutschland ist das Unternehmen unter anderem mit den Standorten Steinfurt und Folian vertreten.