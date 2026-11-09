Was hinter dem Druckbild steckt

DFTA Technische Tagung und DFTA Award 2026

Beim DFTA Award in Bad Homburg glänzte Gold auf einer papierbasierten Portionsverpackung, während auf Wellpappe matte Flächen neben metallisch schimmernden Partien zur Geltung kamen. Die Technische Tagung hatte wenige Stunden zuvor den Blick auf die Arbeit hinter solchen Ergebnissen gelenkt. Es ging um die Wahl von Materialien, die Abstimmung zwischen Vorstufe und Druckerei und um die Menschen, die beides zusammenbringen.

Die erste Adresse der DFTA-Tagung war eine ehemalige Werkstatt. In der Schreinerei Pfeiffer kamen am 4. November nach den Gremiensitzungen und der Mitgliederversammlung Drucker, Farbhersteller, Maschinenbauer und Markenartikler zum Abendessen zusammen. Das Treffen war ausgebucht. Am nächsten Morgen begann im Maritim Hotel die Technische Tagung mit einer Frage, die vom ersten Entwurf bis zur fertigen Verpackung reicht. Was ändert sich im Betrieb, wenn die EU-Verpackungsverordnung neue Maßstäbe setzt?

Anzeige

Die Weichen fürs Recycling werden früh gestellt

Seit dem 12. August 2026 gilt die EU-Verpackungsverordnung PPWR grundsätzlich. Anna Kupferschmitt von der Allianz Verpackung und Umwelt (AVU) sprach über offene Auslegungsfragen, über Konformitätserklärungen und über die geplante Harmonisierung der Registrierung für die erweiterte Herstellerverantwortung (EPR). Martin Hilgenstock von Henkel nahm die Verpackung selbst in den Blick. Seine Beispiele zeigten, warum beim Entwurf auch der Klebstoff mitgedacht werden muss, wenn die gewählten Materialien später ins Recycling gehen sollen. Dirk Textor vom bvse-Fachverband Kunststoffrecycling brachte die Sicht der Verwerter ein. Hochwertige Rezyklate sind knapp, hielt der DFTA im Rückblick fest. Umso wichtiger sei der direkte Austausch zwischen Druckereien und Recyclern.

DFTA Technische Tagung und DFTA Award 2026

Im Maritim Hotel Bad Homburg ging es am 5. November um die EU-Verpackungsverordnung, technische Lösungen aus der Druckpraxis und die Qualifizierung von Beschäftigten. (Quelle: DFTA) Nicola Kopp-Rostek, DFTA-Geschäftsführerin, und Uwe Stebani, DFTA-Vize-Präsident, führten durch das Progrmm (Quelle: DFTA) Auftragsdaten müssen für die Vorstufe nutzbar sein, und die Plattenfertigung muss in die Abläufe mittelständischer Betriebe passen. Wie die Beteiligten an solchen Schnittstellen besser zusammenarbeiten können, beschäftigte auch die anschließende Podiumsrunde. (Quelle: DFTA) Cordula Schulz berichtete, wie Weiterbildung im Betrieb angestoßen werden kann. Den Impuls für einen Flexodruck-Workshop hatten ihre Beschäftigten selbst gegeben (Quelle: DFTA) Cordula Schulz, Volker Jansen und Yannick Meßmann diskutierten über Ausbildung, Weiterbildung und die Weitergabe von Wissen im Betrieb. Thomas Schmitt moderierte die Runde (Quelle: DFTA) Am Abend der Technischen Tagung verlieh der DFTA in Bad Homburg zwölf Auszeichnungen. Saskia Naumann moderierte die Preisverleihung (Quelle: DFTA) Metallisch glänzende und matte Partien prägen die „SONAX Beast Halloween Edition“. Die KOLB Group erhielt dafür den DFTA Award im Wellpappen-Direktdruck. (Quelle: DFTA) Scheyer Verpackungstechnik wurde beim DFTA Award 2026 in den Kategorien Innovation und Konvertierung zum Flexodruck ausgezeichnet (Quelle: DFTA) Soma erhielt den DFTA Award in der Nachhaltigkeitskategorie Prozesse. Das prämierte System ColorMind unterstützt das Druckpersonal beim Einstellen von Sonderfarben. (Quelle: DFTA) Apex International Europe erhielt für seine Rasterwalze den DFTA Award 2026 in der Nachhaltigkeitskategorie Technik. Laut Jury kommt die Rasterwalze bei gleichbleibender Druckqualität mit weniger Druckfarbe aus und senkt so den Energiebedarf für die Trocknung (Quelle: DFTA) 1 2 3 4 5

Wo Vorstufe und Drucksaal ineinandergreifen

Was sich am Produkt ändert, berührt auch die Abläufe im Betrieb. Ansgar Schonlau von Maag schilderte, wie seine Druckerei recyclinggerechte Verpackungsgestaltung mit schlankeren Abläufen und Digitalisierung verbindet. Martin Vollmer von XSYS ergänzte die Sicht des Technologieanbieters und sprach über Prozessstabilität und Automatisierung. Nina Lamprecht (LKA Lamprecht) und Sven Neuefeind (Neuefeind) setzten eine Station früher an. Auftragsdaten müssen für die Vorstufe nutzbar sein, und die Plattenfertigung muss in die Abläufe mittelständischer Betriebe passen. Wie die Beteiligten an solchen Schnittstellen besser zusammenarbeiten können, beschäftigte auch die anschließende Podiumsrunde.

Ein Ausbildungsplatz und ein Zimmer

Der Anstoß zur Weiterbildung kann direkt aus dem Drucksaal kommen. Cordula Schulz von der Schulz Flexgroup erzählte von Mitarbeitenden, die sich selbst einen Flexodruck-Workshop gewünscht hatten. Yannick Meßmann von der IGBCE Köln-Bonn lenkte den Blick auf eine ganz andere Hürde beim Berufseinstieg. Er nannte einen Betrieb, in dem Ausbildungs- und Wohnheimplätze rasch besetzt waren. Für die Ausbildung selbst führte er Übungen in virtueller Realität an, mit denen sich einzelne Arbeitsschritte häufiger wiederholen lassen.

Unter der Moderation von Thomas Schmitt (consultanTS) sprach sich Volker Jansen von der Hochschule der Medien Stuttgart dafür aus, das Wissen verschiedener Generationen zusammenzuführen und auch Jüngeren Führungsverantwortung zu übertragen. In den Pausen und nach der Schlussrunde liefen die Gespräche an den Ständen der Tabletop-Ausstellung weiter.

Was die Jury im Druckbild sah

Halloween war gerade vorbei. Auf Wellpappe hatte es in Bad Homburg noch einen Auftritt. Bei der von Saskia Naumann moderierten Preisverleihung gewann die KOLB Group mit der „SONAX Beast Halloween Edition“ im Direktdruck. Die Jury hob hervor, wie metallisch glänzende und matte Partien das Motiv prägen. Im Wellpappen-Vordruck fiel die Wahl auf Panther Print und Stichnothe Druckformen. Bei ihrem großformatigen Motiv überzeugten der Proof und die gleichmäßig gedruckten Flächen.

Wie anspruchsvoll ein gleichmäßiges Druckbild sein kann, zeigte W. Gröning mit einer unebenen Folie, die zu 80 Prozent aus Rezyklat bestand. Dafür gab es den Preis für flexible Verpackungen über 800 mm. Bei Scheyer Verpackungstechnik lag die Herausforderung in der Farbe. Laut Projektbeteiligtem Lukas Wiesenegger sollte die vertraute Optik einer bestehenden Verpackung mit nitrocellulosefreien Polyurethanfarben im Flexodruck erhalten bleiben, ebenso die Verarbeitbarkeit. Die Jury zeichnete Scheyer für die Farbinnovation gemeinsam mit BG-Pack aus. Den Preis für die Umstellung vom Tief- auf den Flexodruck erhielt Scheyer mit Glatz Klischee. Hier überzeugte die Wiedergabe feiner Linien.

Jodl Verpackungen und Glatz Klischee wurden gleich dreimal ausgezeichnet. In der Schmalbahn fiel eine goldglänzende Kaffeeverpackung mit fein gezeichneten Details auf. In der Nachhaltigkeitskategorie Materialien ging der Preis an eine papierbasierte Portionsverpackung, deren Goldoptik beim Wechsel vom Tief- zum Flexodruck erhalten blieb. Hinzu kam die Auszeichnung für eine Sonderanwendung. Den Preis für nachhaltigere Prozesse erhielt Soma für ColorMind. Das System berechnet aus dem gemessenen Farbton eine Korrektur und leitet das Druckpersonal bei der Anpassung der Sonderfarbe an. Beim Einrichten sollen so der Farbverbrauch und die Makulatur sinken.

Auch die Kombination von Druckverfahren wurde prämiert. Bei delo waren Flexo- und Digitaldruck von Anfang an Teil desselben Produktionskonzepts. Jung Verpackungen erhielt den Sonderpreis der Technologiezentren für das genaue Register zwischen beiden Verfahren.

Die Preisträger des DFTA Awards 2026

Kategorie Preisträger Druck · Flexible Verpackung bis 800 mm Jodl Verpackungen und Glatz Klischee Druck · Flexible Verpackung über 800 mm W. Gröning Druck · Vordruck auf Wellpappe Panther Print (Panther-Gruppe) und Stichnothe Druckformen Druck · Direktdruck auf Wellpappe KOLB Group Druck · Innovation Scheyer Verpackungstechnik und BG-Pack Druck · Digitaler Verpackungsdruck delo: Dettmer Verpackungen Druck · Konvertierung zum Flexodruck Scheyer Verpackungstechnik und Glatz Klischee Druck · Sonderanwendungen Jodl Verpackungen und Glatz Klischee Nachhaltigkeit · Materialien Jodl Verpackungen und Glatz Klischee Nachhaltigkeit · Prozesse Soma Nachhaltigkeit · Technik Apex International Europe Sonderpreis der Technologiezentren Jung Verpackungen

Fazit

Bei einer der prämierten Verpackungen kam es auf ein gleichmäßiges Druckbild auf Rezyklatfolie an. Bei einer anderen sollte die Goldoptik beim Wechsel vom Tief- zum Flexodruck erhalten bleiben. Solche Anforderungen müssen Vorstufe und Drucksaal früh klären, damit sie ihre Abläufe darauf abstimmen können. Soll eine Verpackung recyclinggerechter werden, gehört auch die Sicht der Verwerter an den Anfang. Denn welche Materialkombination sich später verwerten lässt, entscheidet sich bereits beim Entwurf.