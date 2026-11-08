Südpack ehrt 61 Beschäftigte für langjährige Betriebszugehörigkeit

Personalia

Der Folienhersteller Südpack hat am 3. November in Erlenmoos 61 Beschäftigte für ihre langjährige Betriebszugehörigkeit geehrt. Unter den vier Jubilaren mit 40 Dienstjahren war Johannes Remmele, der Sohn von Unternehmensgründer Alfred Remmele.

Johannes Remmele prägte die Entwicklung der familiengeführten Unternehmensgruppe über Jahrzehnte. Der 67-Jährige ist weiterhin im Beirat von Südpack tätig und engagiert sich in Verbänden, Gremien und Bildungseinrichtungen. Zu seiner Ehrung im Gemeindesaal kamen neben der Geschäftsführung und den Jubilaren auch seine Familie und langjährige Wegbegleiter.

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34 Beschäftigte feierten ihr zehnjähriges, 14 ihr 25-jähriges und neun ihr 35-jähriges Dienstjubiläum. Die vier Jubilare mit 40 Dienstjahren erhielten jeweils eine Ehrenurkunde des Landes Baden-Württemberg. Im Rahmen der Feier verabschiedete die Geschäftsführung zudem elf Beschäftigte in den Ruhestand.

„Die langjährige Betriebszugehörigkeit so vieler Kolleginnen und Kollegen ist für uns als bodenständiges Traditionsunternehmen vor allem eins: eine besondere Ehre. Zugleich ist sie ein starkes Zeichen von Verbundenheit, von Stabilität und von Kontinuität“, sagte Südpack-CEO Thorsten Seehars in seiner Begrüßungsrede. Birgit Schechner, Vice President HR & IT, führte durch den Abend. Die geschäftsführende Gesellschafterin Carolin Grimbacher dankte den Jubilaren persönlich und überreichte die Präsente.