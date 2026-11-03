Straub schafft Platz für die nächste Generation

Wellpappenverarbeitung

Straub-Verpackungen hat sein neues Werk 3 in Bräunlingen eröffnet. Die Erweiterung umfasst nach Unternehmensangaben 19.000 m² Fläche. Mit dem Neubau will das Familienunternehmen die Produktion entzerren und Arbeitsabläufe straffen. Zu den neuen Anlagen gehört eine Flachbettstanze von Göpfert.

Straub-Verpackungen hat im Oktober 2026 die offizielle Eröffnung seines neuen Werks 3 in Bräunlingen gefeiert. An der Veranstaltung nahmen die am Bau beteiligten Unternehmen, Vertreter aus Politik und Verwaltung, Führungskräfte sowie Gesellschafter und deren Familien teil. Bei einer anschließenden Werksführung stellte das Unternehmen Maschinen, Anlagen und Produktionsprozesse vor.

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Der Neubau folgt einem konkreten betrieblichen Bedarf. In einer Betriebsreportage der Wirtschaftszeitung aktiv vom Oktober 2025 schilderte Geschäftsführer Dr. Steffen P. Würth die beengten Verhältnisse im bisherigen Hauptwerk. Dort standen Flexodruck- und Inliner-Anlagen, Stanz- und Faltschachtelklebemaschinen dicht beieinander. „Wir wollen Arbeitsabläufe straffen und die Produktion entzerren“, erklärte Würth. Für das neue Werk kündigte er auch die Verlagerung einzelner Anlagen aus Bräunlingen und Blumberg an.

Neue Halle und neue Stanztechnik

Für Werk 3 nennt Straub eine Fläche von 19.000 m². In seiner Unternehmenschronik beschreibt der Verpackungshersteller den Bau einer Verarbeitungshalle mit Gründach und Photovoltaikanlage. Diese Maßnahmen ordnet Straub seinem Ansatz zur Verbesserung der Energieeffizienz und zur Nutzung erneuerbarer Energien zu.

Eine der neuen Anlagen ist eine Flachbettstanze der Baureihe G-Cut von Göpfert. Nach Unternehmensangaben wiegt die Maschine 55,8 t und misst knapp 7 × 4 × 3 m.

Die Stanze G-Cut 13/21verarbeitet ein maximales Bogenformat von 2.100 × 1.300 mm und ein maximales Stanzformat von 2.080 × 1.300 mm. Die mechanische Höchstgeschwindigkeit beträgt laut Hersteller 6.500 Bogen/h, die maximale Stanzkraft 500 t.

Zur Konstruktion der G-Cut gehören eine Kniehebelmechanik, die servogesteuerte Einstellung des Stanzlinienspalts sowie die automatische Klemmung von Stanzwerkzeug und Gegenstanzplatte. Göpfert bietet die Baureihe auf Wunsch mit Prefeeder, Druckwerken, Nutzenbrecher und halb- oder vollautomatischem Palettierer an.

Fortsetzung der Standortentwicklung

Werk 3 schließt an mehrere Investitionen der vergangenen Jahre an. Die Unternehmenschronik verzeichnet für 2018 die Inbetriebnahme von Werk IV für den Digitaldruck. Im Jahr 2020 folgte die Einweihung eines neuen Logistikzentrums. 2022 erweiterte Straub die Produktionsflächen von Werk I und baute dort die Verarbeitungs- und Betriebstechnik aus.

Mit dem jüngsten Neubau verbindet die Geschäftsführung auch die Vorbereitung auf den Generationswechsel. „Wir investieren hier für die nächste Generation, damit sie einen guten Start hat“, sagte Würth gegenüber aktiv. Als Ziel beschrieb er einen wirtschaftlich gesunden Mittelständler mit effizienten Prozessen und moderatem Wachstum, der weiterhin investieren und Arbeitsplätze erhalten und schaffen könne.