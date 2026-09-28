Verpackungsdruck & Converting
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Druckweiterverarbeitung: Rotatiosstanze

Saica erweitert Wellpappenproduktion in Irland

von Ansgar Wessendorf,
Saica erweitert Wellpappenproduktion in Irland
Saica hat am Standort Ashbourne in Irland eine dritte vollautomatisierte Rotationsstanze installiert. Die neue Anlage von Bobst soll die Kapazität für Wellpappenverpackungen erhöhen. (Quelle: Saica Group)

Am Standort Ashbourne hat der Verpackungshersteller Saica Group eine vollautomatisierte Rotationsstanze von Bobst installiert

Es ist bereits die dritte vollautomatisierte Rotationsstanze im Werk. Die neue Anlage ist für die schnelle Produktion von Verpackungen aus Wellpappe ausgelegt und soll den Ausstoß sowie die verfügbaren Kapazitäten am Standort erhöhen. Der Produktionsbeginn ist nach Unternehmensangaben für die nahe Zukunft vorgesehen.

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Mit der Investition reagiert Saica auf veränderte Anforderungen seiner Kunden. Dazu zählt das Unternehmen insbesondere den zunehmenden Einsatz automatisierter Verpackungslinien. Ciaran Rodgers, Regional Director Ireland bei Saica Pack, sieht darüber hinaus in der Umsetzung der EU-Verpackungsverordnung PPWR einen Treiber für die Nachfrage nach Verpackungslösungen, die auf den jeweiligen Einsatzzweck abgestimmt sind.

Die Installation ist Teil eines umfassenderen strategischen Investitionsprogramms von Saica in Irland. Nach Angaben des Unternehmens soll sie dessen langfristige Wachstumspläne auf dem irischen Markt für Wellpappenverpackungen unterstützen.

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