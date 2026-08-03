Antalis übernimmt Speidel Verpackungen

Ausbau bei individuellen Verpackungslösungen

Antalis baut sein europäisches Verpackungsgeschäft durch eine Akquisition in Deutschland aus. Der Konzern übernimmt Speidel Verpackungen, einen Anbieter kundenspezifischer Verpackungslösungen mit rund 60 Beschäftigten.

Speidel Verpackungen wurde 1981 gegründet und hat seinen Sitz in Baden-Württemberg. Im Geschäftsjahr 2025 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von knapp 17 Millionen Euro. Zu den Kunden gehören Unternehmen aus der Medizintechnik, dem Maschinenbau, der Metallverarbeitung und der Automobilindustrie.

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Kombination verschiedener Materialien

Speidel entwickelt und produziert maßgeschneiderte Verpackungen aus Wellpappe und Schwerwellpappe. Abhängig von den Anforderungen kombiniert das Unternehmen diese Materialien mit Holz und Schaumstoff. Zum Angebot gehören außerdem Beratung und die gemeinsame Entwicklung von Verpackungslösungen mit den Kunden.

Antalis will mit der Übernahme sein Geschäft mit individuellen Verpackungskonzepten ausbauen. Das Unternehmen bezeichnet dieses Segment als einen wichtigen Wachstumstreiber innerhalb der Gruppe.

„Wir freuen uns sehr, das Team von Speidel Verpackungen in der Antalis Gruppe willkommen zu heißen“, sagt Hervé Poncin, Chief Executive Officer von Antalis. „Die umfassende Expertise von Speidel im Bereich maßgeschneiderter Verpackungslösungen ergänzt unser bestehendes Angebot ideal. Gemeinsam werden wir unsere Innovationskraft weiter stärken und unseren Kunden einen noch größeren Mehrwert bieten.“

Speidel erwartet zusätzliche Investitionen

Rainer Speidel, Geschäftsführer von Speidel Verpackungen, erwartet durch die Zugehörigkeit zur Antalis-Gruppe zusätzliche Entwicklungs- und Investitionsmöglichkeiten: „Der Zusammenschluss mit Antalis eröffnet uns neue Perspektiven. Als Teil einer international führenden Unternehmensgruppe profitieren wir von einem starken Netzwerk, zusätzlichen Ressourcen und erweiterten Investitionsmöglichkeiten. Dadurch können wir unser Wachstum beschleunigen, innovative Technologien vorantreiben und unsere nachhaltigen Verpackungslösungen einem noch breiteren Kundenkreis anbieten.“