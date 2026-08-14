Faller Packaging übernimmt Paperpack

Akquisition stärkt Präsenz in Südosteuropa

Faller Packaging will den griechischen Verpackungshersteller Paperpack übernehmen. Mit der Akquisition baut der Anbieter von Pharmaverpackungen seine Präsenz in Griechenland und Südosteuropa aus. Der Vollzug steht noch unter dem Vorbehalt der üblichen behördlichen Genehmigungen.

Paperpack ist auf Verpackungslösungen für die Pharmaindustrie spezialisiert und nach Angaben der Unternehmen einer der führenden Anbieter in Griechenland. Das Unternehmen verfügt dort über eine etablierte Marktposition und bestehende Kundenbeziehungen. Angaben zum Kaufpreis und zum geplanten Abschluss der Transaktion machten die Unternehmen nicht.

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Europäisches Netzwerk wird erweitert

Mit der Übernahme ergänzt Faller Packaging sein europäisches Produktions- und Vertriebsnetz um einen Standort im südosteuropäischen Pharmamarkt. Paperpack soll künftig vom Produktportfolio und der europaweiten Präsenz der Faller Packaging Group profitieren. Zugleich erhält Faller Packaging einen direkteren Zugang zu Kunden in Griechenland und der Region.

„Die Übernahme von Paperpack ist ein weiterer wichtiger Schritt bei der Umsetzung unserer Wachstumsstrategie“, sagt Dagmar Schmidt, CEO von Faller Packaging. „Durch den Zusammenschluss stärken wir unsere Präsenz in Südosteuropa und bauen unsere Möglichkeiten aus, Kunden in der gesamten Region noch besser zu unterstützen.“

Paperpack soll eigenständige Stärken einbringen

Paperpack-CEO Dimitris Tsiftsis sieht in der Zugehörigkeit zur Faller Packaging Group zusätzliche Entwicklungsmöglichkeiten für das Unternehmen. Die Verbindung mit Faller Packaging eröffne Zugang zu erweiterten Kompetenzen, einem größeren Produktportfolio und einem europäischen Netzwerk. Gleichzeitig sollen nach seiner Aussage die bisherigen Stärken von Paperpack erhalten bleiben. Dazu zählt Tsiftsis Kundenorientierung, Flexibilität, Zuverlässigkeit und operative Leistungsfähigkeit.

Der Abschluss der Übernahme ist an die noch ausstehenden behördlichen Genehmigungen gebunden.