Dunav Press installiert erste Komori-Maschine

Investition soll Pharmakartonproduktion effizienter machen

Der bulgarische Faltschachtelhersteller Dunav Press hat erstmals eine Bogenoffsetdruckmaschine Lithrone G40 Advance von Komori in Betrieb genommen. Ausschlaggebend für die Investition waren nach Unternehmensangaben niedrigere Rüstkosten, weniger Materialausschuss und eine Inline-Inspektion für die Qualitätskontrolle. Das Unternehmen produziert jährlich bis zu 800 Millionen Faltschachteln für die Pharmaindustrie.

Die neue Komori-Maschine befindet sich seit April 2026 im industriellen Einsatz. Dunav Press zufolge sollen insbesondere Einsparungen bei den Rüstbogen dazu beitragen, die Produktionskosten und den Materialverbrauch zu senken. Die integrierte Inline-Inspektion erweitert die Qualitätskontrolle innerhalb des Druckprozesses.

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Bogenoffsetmaschine für bis zu 16.500 Bogen

Die Lithrone G40 Advance ist eine 40-Zoll-Bogenoffsetmaschine. Die Baureihe ist in Ausführungen mit zwei bis acht Druckwerken erhältlich und erreicht laut Komori eine maximale Produktionsgeschwindigkeit von 16.500 Bogen pro Stunde. Das maximale Bogenformat beträgt 750 × 1.050 mm, der maximale Druckbereich 710 × 1.020 mm. Standardmäßig lassen sich Substrate mit einer Dicke von 0,04 bis 0,8 mm verarbeiten; optional nennt der Hersteller einen Bereich von 0,06 bis 1,0 mm.

Zur Ausstattung der Baureihe gehört ein asynchroner automatischer Druckplattenwechsler, der die Rüstzeiten verkürzen soll. Die integrierte Steuerung KHS-AI dient der Voreinstellung und Automatisierung des Druckprozesses. In Verbindung mit den optionalen H-UV- beziehungsweise H-UV-L-LED-Systemen sollen sich laut Komori die Einrichtungszeiten, die Makulatur und die Durchlaufzeiten reduzieren.

Produktion auf Pharmaverpackungen ausgerichtet

Dunav Press fertigt am Standort Russe ausschließlich Verpackungen für die Pharmaindustrie. Zu den Absatzmärkten zählen Deutschland, Italien, die Schweiz und Rumänien. Nach Angaben von Komori gehört das Unternehmen zu den zehn größten europäischen Herstellern von Pharmafaltschachteln.

Die 1864 gegründete Druckerei gilt als ältestes Druckunternehmen Bulgariens. Ursprünglich produzierte sie unter anderem die ersten auf bulgarischem Boden gedruckten Bücher. Seit Nikolay Alexiev 2010 die Geschäftsführung übernommen hat, wurde die Produktion vollständig auf Pharmaverpackungen ausgerichtet.

Mit der Investition wechselt Dunav Press nach mehr als 25 Jahren Zusammenarbeit mit einem anderen Maschinenhersteller erstmals zu Komori. Bei der Umsetzung arbeitete das Unternehmen auch mit dem regionalen Vertriebspartner Print Solutions zusammen.

Solarstrom deckt 40 Prozent des Energiebedarfs

Nach eigenen Angaben erzeugt Dunav Press rund 40 Prozent seines jährlichen Energieverbrauchs über eine Dachsolaranlage mit 1.220 Modulen. Ergänzt wird die Anlage durch einen Batteriespeicher.

Die Inbetriebnahme der Komori-Maschine wurde mit einem Open House begangen. Knapp 180 Kunden, Partner, Beschäftigte und Angehörige aus verschiedenen europäischen Ländern nahmen daran teil. Während der Veranstaltung zeigte Dunav Press die Produktion auf mehreren Druck- und Weiterverarbeitungsanlagen. Zudem zeichnete das Unternehmen langjährige Beschäftigte aus, von denen einige seit mehr als 50 Jahren für die Druckerei tätig sind.