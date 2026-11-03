Druck & Medien Awards 2026: Frank Fischer ist Verpackungsdrucker des Jahres

Ausgezeichnete Verpackungskompetenz aus Haan, Heidenheim und Celle

Die Frank Fischer GmbH aus Haan ist „Verpackungsdrucker des Jahres“ 2026. Silber erhalten die Edelmann GmbH aus Heidenheim und die Achilles Präsentationsprodukte GmbH aus Celle. Ein Blick auf drei Unternehmen, deren Profile zeigen, wie eng im Verpackungsdruck Konstruktion, Druck und Verarbeitung zusammengehören.

Eine Verpackung wird als Ganzes beurteilt. Die Farbe kann noch so präzise getroffen, eine Veredelung noch so aufwendig sein: Erst wenn Material, Konstruktion und Verarbeitung zusammenspielen, entsteht ein Produkt, das schützt, informiert und eine Marke erkennbar macht. Die eigentliche Aufgabe beginnt deshalb lange vor dem Druck – und endet erst mit der fertigen Schachtel oder Box.

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Drei Unternehmen, die sich dieser Aufgabe mit unterschiedlichen Schwerpunkten widmen, wurden bei den Druck&Medien Awards 2026 in der Kategorie „Verpackungsdrucker des Jahres“ ausgezeichnet. Den Paradowski Award gewann die Frank Fischer GmbH. Edelmann und Achilles Präsentationsprodukte erhielten jeweils Silber. Verliehen wurden die Auszeichnungen am 29. Oktober im Berliner Grand Hyatt.

Frank Fischer: Von der Konstruktion bis zur Konfektionierung

Der Gewinner aus Haan tritt als Druckhaus Fischer am Markt auf. Eine eigene Verpackungsentwicklung gehört ebenso zum Unternehmen wie Offsetdruck, Veredelung und Weiterverarbeitung. Damit setzt der Betrieb bereits dort an, wo über die spätere Gestalt und Funktion der Verpackung entschieden wird: bei der auf das Produkt abgestimmten Konstruktion.

Die technische Ausstattung verbindet Druck und Oberflächengestaltung. Eine Roland 706 mit Inline-Kaltfolieneinheit und zwei Lackwerken ermöglicht metallische Effekte und Lackierungen innerhalb der Drucklinie. Hinzu kommt eine Heidelberg Speedmaster XL 75-5+L. Für die anschließende Verarbeitung stehen unter anderem Stanzautomaten und eine Faltschachtelklebemaschine zur Verfügung. Heißfolie, Hoch- und Tiefprägungen sowie unterschiedliche Lackierungen erweitern den gestalterischen Spielraum.

Auch das Einsetzen der Produkte und die Vorbereitung für die Auslieferung gehören zum Leistungsspektrum. Der Verpackungsauftrag reicht damit über den bedruckten und gestanzten Bogen hinaus bis zur Konfektionierung. Dass Fischer zudem im Etikettendruck tätig ist, spiegelt sich im diesjährigen Wettbewerbsergebnis: Neben dem Sieg im Verpackungsdruck erhielt das Unternehmen Silber als „Etikettendrucker des Jahres“.

Edelmann: Verpackungsentwicklung im industriellen Maßstab

Mit Edelmann steht ein international aufgestelltes Familienunternehmen auf dem Silberrang. Die 1913 gegründete Gruppe mit Hauptsitz in Heidenheim entwickelt und produziert Verpackungen für die Bereiche Health Care, Beauty Care und Consumer Brands. Zum Portfolio gehören Faltschachteln und Packungsbeilagen ebenso wie feste Boxen und Systemverpackungen.

Hinter diesen Produktgruppen stehen unterschiedliche Anforderungen. Bei Arzneimittelverpackungen spielen Information, Handhabung und Fälschungsschutz eine wesentliche Rolle. Im Kosmetikbereich kommen die visuelle und haptische Differenzierung hinzu. Entsprechend breit muss die Entwicklung Material, Gestaltung und Fertigung aufeinander abstimmen.

Edelmann beschreibt dafür einen fachübergreifenden Prozess vom ersten Kundenbriefing bis zum industriell gefertigten Produkt. Projektmanager koordinieren regionale und globale Entwicklungsaufgaben und begleiten sie bis zur Markteinführung. Das Unternehmensprofil verbindet damit konstruktive und gestalterische Arbeit mit der Organisation industrieller Produktion – auch für Kunden, die über Ländergrenzen hinweg einheitliche Verpackungsqualität benötigen.

Achilles: Die Präsentation mitentwickeln

Ebenfalls Silber erhält Achilles Präsentationsprodukte aus Celle. Das Verpackungsangebot der Achilles Gruppe umfasst unter anderem starre Boxen, Klappkassetten, Schuber und Magnetverpackungen. Hier wird besonders deutlich, wie sehr die Konstruktion beeinflusst, wie ein Produkt präsentiert und wahrgenommen wird.

Achilles entwickelt individuelle Lösungen einschließlich Materialauswahl, Bedruckung und Veredelung. Je nach Aufgabe kommen Offset- oder Digitaldruck zum Einsatz. Folienkaschierungen, Effektlacke und Prägungen ermöglichen unterschiedliche Oberflächen. Bei Magnetboxen ergänzen auf das Produkt abgestimmte Einlagen die äußere Gestaltung: Sie halten den Inhalt an seinem vorgesehenen Platz und bestimmen mit, wie er beim Öffnen sichtbar wird.

Der Schwerpunkt liegt damit auf Verpackungen, bei denen das Betrachten, Öffnen und Entnehmen Teil der Produktpräsentation ist. Druck und Veredelung gestalten die Oberfläche; Konstruktion und Innenausstattung geben der Präsentation ihre Form.

Die drei ausgezeichneten Unternehmen machen auf unterschiedliche Weise sichtbar, wie weit Verpackungsdruck über die Farbübertragung hinausreicht. Seine Qualität entscheidet sich an den Übergängen: vom Entwurf zum Material, vom Druck zur Veredelung und vom flachen Bogen zum räumlichen Verpackungsprodukt.

Alle Gewinner der Druck & Medien Awards 2026 finden Sie hier.