Führungswechsel bei Gallus

Michael Bsirske übernimmt interimistisch die Geschäftsführung

Dario Urbinati gibt zum 1. November 2026 seine Funktion als CEO der Gallus Group ab und wechselt in den Verwaltungsrat der Gallus Ferd. Rüesch AG. Dort übernimmt er zum 1. Januar 2027 das Präsidium. Interimistisch folgt ihm der bisherige Finanzchef Michael Bsirske. Auch die weltweite Vertriebsleitung wird neu besetzt.

Die Gallus Group, eine Tochtergesellschaft der Heidelberger Druckmaschinen AG, stellt ihr Führungsteam neu auf. Urbinati zieht sich aus der operativen Verantwortung zurück, bleibt dem Unternehmen jedoch in seiner künftigen Verwaltungsratsfunktion verbunden. Er soll Gallus weiterhin bei der langfristigen Strategie, bei Innovationen und in wichtigen Kundenbeziehungen unterstützen.

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Michael Bsirske übernimmt zum 1. November 2026 interimistisch die Geschäftsführung. Der bisherige Chief Financial Officer verfügt über Management- und Finanzerfahrung aus leitenden Positionen bei Gallus und Heidelberg sowie aus Unternehmen der Technologie- und Industriebranche und dem Dienstleistungssektor. Als Schwerpunkte seiner neuen Aufgabe nennt er die Nähe zum Markt und die Zusammenarbeit mit Kunden, Partnern und Lieferanten. Im Fokus stehen stärker vernetzte, flexible und effiziente Produktionsumgebungen für Etikettenhersteller.

Bereits zum 1. Oktober 2026 übernimmt Uwe Boerner die Leitung des weltweiten Vertriebs. Seine bisherige Verantwortung für Key Accounts behält er bei. Boerner folgt auf Thomas Schweizer, der eine neue berufliche Aufgabe außerhalb des Unternehmens übernimmt.

Nach Angaben von Gallus bleibt die langfristige Strategie unverändert. Dazu zählen der Ausbau des Digitalportfolios mit den Drucksystemen Gallus One und Gallus Five, die Weiterentwicklung vernetzter Drucktechnologien und eine stärkere Präsenz in Märkten wie Indien. Das Unternehmen entwickelt und produziert konventionelle und digitale schmalbahnige Rollendruckmaschinen für den Etiketten- und Verpackungsdruck.