Acrylfreies Farbsystem

Für die Entwicklung seiner acrylfreien Druckfarbenlösung UniLEAF ist Siegwerk mit dem Sustainability Award 2026 in der Kategorie „Forschung und Entwicklung“ ausgezeichnet worden. Das wasserbasierte Farbsystem für den Flexodruck auf Papier und Karton soll den CO₂-Fußabdruck reduzieren und zugleich Energieeinsparungen im Trocknungsprozess ermöglichen.

Siegwerk hat für seine Druckfarbenentwicklung UniLEAF den Sustainability Award 2026 in der Kategorie „Forschung und Entwicklung“ erhalten. Die Auszeichnung wurde am 11. November im Rahmen des Sustainable Packaging Summit im niederländischen Utrecht verliehen. Gewürdigt wurde ein neuer Rezepturansatz, bei dem herkömmliche Acrylharze durch Polymere auf Basis biobasierter Rohstoffe ersetzt werden.

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UniLEAF steht für „Low Energy Acrylic Free“ und basiert auf der bestehenden UniNATURE-Produktreihe von Siegwerk. Die Entwicklung zielt darauf ab, den Einsatz fossiler Rohstoffe in wasserbasierten Flexodruckfarben zu verringern und gleichzeitig die Anforderungen an Druckqualität, Verarbeitung und Wirtschaftlichkeit zu erfüllen.

„Wir sind sehr stolz darauf, diese Auszeichnung für UniLEAF zu erhalten. Sie würdigt die Leidenschaft, das Fachwissen und den Innovationsgeist unserer Teams und zeigt, welches Potenzial darin liegt, etablierte Rezepturansätze zu hinterfragen“, erklärt Thibaud Liard, Business Unit Paper & Board EMEA bei Siegwerk.

Geringerer CO₂-Fußabdruck und weniger Trocknungsenergie

Nach Angaben von Siegwerk zeigen erste industrielle Versuche deutliche Verbesserungen gegenüber der bisherigen UniNATURE-Produktreihe. So soll der CO₂-Fußabdruck der neuen Rezeptur um 50 Prozent geringer ausfallen. Gleichzeitig habe sich der Anteil biogenen Kohlenstoffs durch den vollständigen Verzicht auf Acrylharze mehr als verdoppelt.

Auch im Druckprozess wurden Einsparpotenziale festgestellt. Industrietests ergaben laut Hersteller einen um mehr als 15 Prozent reduzierten Energiebedarf bei der Trocknung – bei unveränderter Produktionsgeschwindigkeit. Damit adressiert UniLEAF neben dem Rohstoffeinsatz einen weiteren wesentlichen Faktor für die Umweltbilanz des wasserbasierten Flexodrucks.

Ein zusätzlicher Vorteil liegt nach Unternehmensangaben in der industriellen Umsetzbarkeit: Das biobasierte Harzsystem lässt sich in bestehende Produktionsprozesse integrieren, ohne dass größere Investitionen in die Anlagentechnik erforderlich sind. Druckqualität und Produktionseffizienz sollen dabei auf dem bisherigen Niveau bleiben.

Mit UniLEAF verfolgt Siegwerk einen Rezepturansatz, der ökologische Verbesserungen mit den technischen Anforderungen der industriellen Verpackungsproduktion verbinden soll. Die Auszeichnung würdigt insbesondere die Forschungs- und Entwicklungsarbeit hinter dem Verzicht auf konventionelle Acrylharze.