Eckart feiert 150 Jahre Unternehmensgeschichte

Effektpigmenten und Metallic-Druckfarben

1876 als Blattgoldschlägerei in Fürth gegründet, ist Eckart heute ein internationaler Hersteller von Effektpigmenten und Metallic-Druckfarben. Zum Jubiläum richtet das Unternehmen den Blick auf Anwendungen im Verpackungsdruck sowie auf ressourcenschonende Technologien.

Eckart feiert sein 150-jähriges Bestehen. Aus einer Blattgoldschlägerei in Fürth hat sich ein Unternehmen mit rund 1.800 Mitarbeitenden entwickelt. Das Portfolio umfasst heute Metallic- und Perlglanzpigmente für Lacke, Kunststoffe, Druckfarben und Kosmetik sowie Metallpulver für den 3D-Druck.

Anzeige

Ein wichtiges Anwendungsfeld ist der Verpackungsdruck. Eckart bietet Effektpigmente und Metallic-Druckfarben für Verpackungen an, die unter anderem im Flexo-, Tief- und Offsetdruck eingesetzt werden. Das Angebot umfasst wasserbasierte, lösemittelbasierte und UV-härtende Systeme. Mit ihnen lassen sich beispielsweise Silber-, Gold- und Perlglanzeffekte auf unterschiedlichen Bedruckstoffen erzeugen.

Für Lebensmittelverpackungen entwickelt Eckart zudem migrationsarme Pigmente, Pasten und Druckfarben der Reihe Food Packaging Grade (FPG). Sie sind für Verpackungsanwendungen mit indirektem Lebensmittelkontakt vorgesehen. Nach Unternehmensangaben werden die entsprechenden Pasten und Druckfarben auf einer getrennten Produktionslinie hergestellt. Damit reagiert Eckart auf die besonderen Anforderungen an Materialien und Prozesse im Lebensmittelverpackungsdruck.

Auch die Wiederverwertbarkeit bedruckter Materialien beschäftigt das Unternehmen. Eckart untersucht unter anderem, wie sich mit Metallic-Druckfarben bedruckte Verpackungen im Recycling verhalten und welche Rolle das Deinking dabei spielt. Zugleich arbeitet der Hersteller an mineralölfreien Druckfarben und wasserbasierten Technologien

„Eckart hat sich über 150 Jahre immer wieder neu erfunden, ohne seine Wurzeln zu verlieren“, sagt Andreas Gipp, Geschäftsführer von Eckart Europe. „Unser Erfolg beruht seit jeher auf der Fähigkeit, uns anzupassen, Innovationen voranzutreiben und auf neue Herausforderungen zu reagieren. Diese Eigenschaften werden uns auch in Zukunft leiten.“

Für die kommenden Jahre sieht Eckart seine Aufgabe darin, Effektpigmente und Druckfarben an veränderte technische und regulatorische Anforderungen anzupassen – auch im Verpackungsdruck.