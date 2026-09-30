European Printing Summit: Die Bühnen sind eröffnet

Stadionkulisse für den Branchenaustausch

Heute gehört der Signal Iduna Park in Dortmund der Druck- und Verpackungsbranche. Nach dem Auftakt mit „Print & Connect“ und einer Stadiontour am Vorabend beginnt jetzt das Kongressprogramm des European Printing Summit (EPS).

Auf zwei Bühnen sprechen Fachleute und Druckunternehmer über Märkte, Technik und ihre Erfahrungen aus der Praxis. Eine Bühne widmet sich dem Verpackungs- und Etikettendruck: Lee Metters von Smithers stellt Daten zum europäischen Verpackungsmarkt vor. Stephan Richter und Niklas Michel von Coppenrath & Wiese erläutern, welche Anforderungen ein Markenhersteller an Expanded Color Gamut im Flexodruck stellt. Hinzu kommen Beiträge über gedruckte Elektronik für interaktive Verpackungen, Kunststoffabfallmanagement und das Wachstum eines Etikettenbetriebs durch Digitaldruck.

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Zwischen den Vorträgen bieten Masterclasses und Gespräche Gelegenheit, Themen zu vertiefen und Kontakte zu knüpfen. Fachprogramm, Austausch und Stadionkulisse kommen heute an einem Ort zusammen.

Wer nicht in Dortmund dabei ist, kann den EPS auf der LinkedIn-Seite des European Printing Summit verfolgen.