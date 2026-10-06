Kodak erweitert PROSPER Plus Portfolio um Imprinting-System

Inkjet-Nachrüstung für bestehende Produktionslinien

Kodak führt das PROSPER Plus 5 Imprinting System ein. Mit einer Produktionsgeschwindigkeit von 152 m/min ergänzt es bestehende Druckmaschinen und Weiterverarbeitungslinien um variable Inkjet-Eindrucke. Zu den Anwendungen zählen Codierung, Serialisierung, Personalisierung und Versionierung.

Das PROSPER Plus 5 basiert auf der KODAK Stream Inkjet-Technologie und arbeitet mit KODAK EKTACOLOR Tinten. Das System richtet sich an Druckereien und Weiterverarbeiter, die ihre vorhandenen Anlagen um den variablen Datendruck erweitern möchten. So lassen sich zusätzliche Druckinhalte in bestehende Produktionsabläufe integrieren, ohne die Anlagen ersetzen zu müssen.

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Bei einer Geschwindigkeit von 152 m/min bietet das System eine Auflösung von 600 × 900 dpi sowie unterschiedliche Tropfengrößenoptionen. Als Einsatzfelder nennt Kodak unter anderem Verpackungen, Körperpflegeprodukte, Direktmailings sowie den Sicherheits- und Lotteriedruck.

Das neue System übernimmt zudem Weiterentwicklungen der PROSPER Plus Plattform. Diese betreffen die Wartungsfreundlichkeit, die Konnektivität und die Zuverlässigkeit. Nach Angaben von Kodak sollen die Verbesserungen eine hohe Anlagenverfügbarkeit in anspruchsvollen Produktionsumgebungen unterstützen.

Neue Bezeichnungen im Portfolio

Parallel zur Markteinführung passt Kodak die Namen der bestehenden Systeme an: PROSPER Plus 1/1W und PROSPER Plus 2/2W werden in PROSPER Plus 10 beziehungsweise PROSPER Plus 20 umbenannt. Die neuen Bezeichnungen orientieren sich an den Produktionsgeschwindigkeiten von 305 m/min (1.000 fpm) und 609 m/min (2.000 fpm).

Zusammen mit der KODAK PROSPER Print Bar umfasst das Portfolio damit Imprinting-Lösungen für unterschiedliche Produktionsanforderungen. Für bestehende Systeme der PROSPER S-Series bietet Kodak weiterhin Service und Support sowie Upgrade-Optionen an.

Laura Cole, Vice President Pricing and Product Management bei Kodak, ordnet die Einführung als Teil der kontinuierlichen Investitionen in das PROSPER Portfolio ein. Im Mittelpunkt stehen die Modernisierung vorhandener Produktionsanlagen sowie zusätzliche Möglichkeiten zur Personalisierung, Rückverfolgbarkeit und flexiblen Auftragsgestaltung.