Herstellung und Veredelung hochwertiger Zigarettenverpackungen

Der Verpackungshersteller MM Graphia Trier will die Produktion an seinem Standort in Trier zum 28. Februar 2027 einstellen und das Werk schließen.

Als Gründe nennt das Unternehmen strukturelle Veränderungen im Markt für Zigarettenverpackungen sowie den anhaltenden Kostendruck.

Der Entscheidung zur geplanten Schließung ging nach Unternehmensangaben eine umfassende Prüfung der wirtschaftlichen Zukunftsperspektiven des Standorts voraus. Trotz verschiedener Maßnahmen zur Stabilisierung des Geschäftsbetriebs und zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit sowie der Prüfung alternativer Lösungen habe sich keine wirtschaftlich tragfähige und langfristig nachhaltige Perspektive für die Fortführung der Produktion ergeben.

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MM Graphia Trier ist auf die Herstellung und Veredelung hochwertiger Verpackungen, insbesondere für die Tabakindustrie, spezialisiert. Zum Leistungsspektrum des Werks gehören unter anderem Offset- und Tiefdruck, Heißfolien- und Reliefprägungen, Lackierungen sowie Stanz- und Weiterverarbeitungsverfahren.

Die Geschäftsführung will nun Verhandlungen mit dem Betriebsrat aufnehmen, um möglichst zeitnah einen Interessenausgleich und einen Sozialplan zu vereinbaren. Ziel sei es, den Schließungsprozess verantwortungsvoll und so sozialverträglich wie möglich zu gestalten.

Jochen Molt, Geschäftsführer der MM Graphia Trier GmbH, betonte, dass die Entscheidung nicht leichtgefallen sei. Die Beschäftigten hätten über viele Jahre mit großem Engagement und hoher fachlicher Kompetenz zum Erfolg des Standorts beigetragen. Im Mittelpunkt stehe nun der enge Dialog mit dem Betriebsrat, um den weiteren Prozess gemeinsam zu gestalten und die betroffenen Mitarbeiter bestmöglich zu unterstützen.

Von der geplanten Werksschließung ausdrücklich nicht betroffen ist die ebenfalls in Trier ansässige MM Gravure Trier GmbH.