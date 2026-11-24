MDO-Technologie | Folienextrusion

Das Technologiezentrum von SML verfügt über eine neue, hochmoderne Castfolienanlage mit integrierter MDO-Technologie für Versuche und Produktentwicklungen. Als vielseitig einsetzbare Produktionsplattform deckt sie ein außergewöhnlich breites Anwendungsspektrum ab. Ob ungereckte oder monoaxial orientierte Folien – die Anlage vereint zahlreiche Produktionsmöglichkeiten und erschließt damit ein größeres Segment des Castfolienmarktes als die meisten vergleichbaren Anlagen.

„Ob herkömmliche CPP-Struktur, siebenschichtige Barrierefolie oder ultradünne monoorientierte Folie – die Castfolienanlage von SML liefert sie in bester Qualität und mit maximaler Effizienz. Und wir haben die passenden Anlagenparameter für jedes einzelne Produkt“, sagt Elias Mayrhofer, Produktmanager bei SML. Auch neue Rezepturen und Polymerkombinationen lassen sich auf der Anlage erproben. Dabei stehen die Verfahrensingenieure von SML den Anwendern bei der Entwicklung und Optimierung ihrer Folienprodukte unterstützend zur Seite.

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CPP- und CPE-Folien – vielseitige Trägerfolien

Die Anlage produziert CPP-Folien in Dicken von 15 bis 250 µm und CPE-Folien im Bereich von 18 bis 150 µm. Beide Folientypen zeichnen sich durch hohe Transparenz und geringe Trübung aus. Zu den typischen Anwendungsbereichen gehören metallisierte und laminierte Verpackungen für Lebensmittel und Non-Food-Produkte, Retortenstrukturen sowie technische und medizinische Folien.

Barrierefolien – maßgeschneiderter Schutz für sensible Produkte

Ungereckte Barrierefolien mit Dicken zwischen 30 und 250 µm basieren auf EVOH oder PA6. Sie bieten Schutz vor Sauerstoff, Wasserdampf, Gerüchen und UV-Licht und eignen sich damit insbesondere für die Verpackung leicht verderblicher Frischlebensmittel wie Fleisch, Käse oder Fisch. Ein weiteres wichtiges Anwendungsgebiet sind medizinische Verpackungen. Dank des frei konfigurierbaren Schichtaufbaus lassen sich die Barriereeigenschaften gezielt auf die Anforderungen des jeweiligen Produkts abstimmen.

Monoorientierte Folien – Innovationen für recyclingfähige Verpackungen

Bei der Herstellung monoorientierter Folien zeigt die Anlage ihre besondere Vielseitigkeit. MDO-PE-Folien mit Dicken zwischen 15 und 80 µm können BOPET-Folien ersetzen und damit herkömmliche PET/PO-Verbundstrukturen in recyclingfähige Verpackungslösungen aus einem einzigen Material überführen.

Mit einer Steifigkeit von mehr als 1.400 MPa in Maschinenrichtung, einer Trübung von weniger als 5 % und einer hervorragenden Ebenheit bieten diese Folien optimale Voraussetzungen für den Oberflächen- und Rückseitendruck. Auch für die anschließende Metallisierung sind sie bestens geeignet.

MDO-Barrierefolien mit Dicken zwischen 17 und 40 µm verfügen über eine dünne EVOH-Schicht und erreichen Sauerstoffdurchlässigkeitswerte von 1 bis 5 cm³/m² pro Tag. Damit eignen sie sich insbesondere für wiederverschließbare Standbeutel, Flowpacks und unlaminierte Tiefkühlbeutel. Abhängig vom jeweiligen Schichtaufbau kann die EVOH-Schicht entweder mittig oder an der Außenseite der Folie angeordnet werden.

MDO-PP-Folien in Dicken von 15 bis 80 µm zeichnen sich durch ein geradliniges Reißverhalten und eine gute Wärmebeständigkeit aus. Daraus ergibt sich ein breites Anwendungsspektrum, das von leicht zu öffnenden Beutelfolien über Etikettenfolien, Tragegriffe und Aufreißbänder bis hin zu Klebebändern und Kabelisolierungen reicht.

Anpassbarer Reckspalt für präzise Folieneigenschaften

Mit der neu installierten Castfolienanlage hat SML seine MDO-Technologie konsequent weiterentwickelt. Die Anlage ermöglicht Reckverhältnisse von bis zu 1:10 und verfügt über einen Reckspalt, der sich flexibel an die Anforderungen des jeweiligen Folienprodukts anpassen lässt.

Die technische Grundlage bildet ein erweitertes Temperaturprofil, das sich in kleinen Schritten präzise regeln lässt. Die MDO-Einheit umfasst fünf Vorheizwalzen, zwei Reckwalzen, fünf Glühwalzen und eine Kühlwalze. Sämtliche Walzen werden einzeln angetrieben und können individuell auf Temperaturen von bis zu 160 °C geregelt werden.

Integrierte Automatisierung verkürzt Umrüstzeiten

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf dem Zusammenspiel automatisierter Funktionen, die Produktwechsel vereinfachen und Umrüstzeiten reduzieren.

Die Automapping-Funktion übernimmt die automatische Ausrichtung der Formbolzen und Messpositionen. Damit entfallen sowohl manuelle Zuordnungen als auch Bedienereingriffe beim Produktwechsel.

Auch die Folienbreitenverstellung erfolgt automatisiert über ein motorisiertes internes Formgebungssystem. Kantenfixierung, Schneidmesser und Saugrohre folgen der Breitenanpassung dabei stufenlos.

Das Ergebnis sind kürzere Umrüstzeiten, weniger Ausschuss beim Produktionsbeginn und eine erhöhte Prozesssicherheit. Sämtliche Einstellungen werden zudem im System bitWise dokumentiert und stehen für nachfolgende Produktionsläufe erneut zur Verfügung. Einmal erprobte Konfigurationen lassen sich dadurch schnell und zuverlässig wiederherstellen.

Raum für neue Ideen und Produktentwicklungen

Die industrielle Cast-MDO-Anlage im Technologiezentrum von SML steht für Testläufe, Produktentwicklungen und die Herstellung von Mustern zur Verfügung. Sie bietet damit vielfältige Möglichkeiten, neue Folienstrukturen zu erproben, bestehende Rezepturen weiterzuentwickeln und innovative Materialkombinationen unter praxisnahen Bedingungen zu testen.

Das Angebot richtet sich sowohl an Unternehmen, die erstmals in die Castfolienproduktion einsteigen möchten, als auch an Hersteller, die bestehende Anlagen und Verpackungskonzepte unter Recyclingaspekten weiterentwickeln wollen. Mit ihrer vielseitigen technischen Ausstattung und dem verfahrenstechnischen Know-how von SML bietet die Cast-MDO-Anlage in Redlham die Voraussetzungen, um neue Produktideen in die Praxis umzusetzen.

Zusammenfassung: Vorteile der Cast-MDO-Technologie