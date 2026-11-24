Nachhaltige Verpackungslösungen | Produktentwicklung

Mit EcoPaperHighPlus haben Constantia Flexibles und die österreichische Molkerei NÖM eine papierbasierte Butterverpackung auf den europäischen Markt gebracht. Die Neuentwicklung soll einen Produktschutz auf dem Niveau herkömmlicher aluminiumhaltiger Verpackungen bieten und zugleich die Anforderungen an eine recyclinggerechte Verpackungsgestaltung erfüllen.

Butter stellt hohe Anforderungen an das Verpackungsmaterial: Es muss das empfindliche Produkt vor Sauerstoff, Licht und Aromaveränderungen schützen, fettbeständig sein und auch bei niedrigen Temperaturen seine Funktion zuverlässig erfüllen. Gleichzeitig sind gute Falteigenschaften entscheidend, um eine sichere Verarbeitung auf industriellen Verpackungsanlagen zu gewährleisten. Mit EcoPaperHighPlus hat Constantia Flexibles eine papierbasierte Lösung entwickelt, die diese Anforderungen erfüllen und eine Alternative zu herkömmlichen aluminiumhaltigen Butterverpackungen bieten soll.

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Entwickelt und für die industrielle Fertigung vorbereitet wurde das Material am französischen Standort Constantia Jeanne d’Arc, unterstützt durch das unternehmenseigene R&D Paper Excellence Center. Nach Angaben des Verpackungsherstellers haben Tests mit gesalzener und ungesalzener Butter gezeigt, dass EcoPaperHighPlus eine mit konventionellen aluminiumhaltigen Verpackungen vergleichbare Produkthaltbarkeit ermöglicht.

Neben den erforderlichen Barriereeigenschaften verfügt das Material über eine hohe Fett- und Gefrierbeständigkeit. Die sogenannte Deadfold-Eigenschaft sorgt dafür, dass die Verpackung nach dem Falten ihre Form beibehält – eine wesentliche Voraussetzung für das zuverlässige Einschlagen und Verpacken von Butter.

Recyclingfähigkeit im Fokus

Bei der Materialentwicklung wurde besonderer Wert auf die Recyclingfähigkeit gelegt. EcoPaperHighPlus ist nach Herstellerangaben PFAS-frei und wurde unter Berücksichtigung der Designleitlinien der Initiative 4evergreen entwickelt. Die Recyclingfähigkeit wurde anhand der CEPI-Labormethode in Version 3 untersucht. Die Verpackung ist für die Verwertung im Papierstrom konzipiert, sofern eine geeignete Sammel- und Recyclinginfrastruktur vorhanden ist.

„Butter stellt besonders hohe Anforderungen an die Verpackung. Genau das macht diese Entwicklung so relevant“, erklärt Helene Chretien, Market Product Manager Dairy bei Constantia Flexibles. „EcoPaperHighPlus bietet den für Butter erforderlichen Produktschutz und lässt sich gut verarbeiten. Gleichzeitig ist die papierbasierte Struktur für das Recycling konzipiert. Gemeinsam mit NÖM bringen wir die Lösung nun auf den Markt.“

Ein weiterer Aspekt ist die Integration in bestehende Produktionsprozesse. EcoPaperHighPlus lässt sich laut Constantia Flexibles auf vorhandenen Butterverpackungsanlagen verarbeiten, sodass für den Materialwechsel keine grundsätzlich neue Verpackungstechnologie erforderlich ist.

Mit dem kommerziellen Einsatz bei NÖM erweitern die beiden Unternehmen die Anwendung papierbasierter Verpackungslösungen auf ein Produktsegment, das aufgrund seiner hohen Anforderungen an Barrierewirkung, Fettbeständigkeit und Verarbeitung bislang überwiegend auf Verbundmaterialien setzt. Constantia Flexibles baut damit zugleich sein Portfolio papierbasierter Verpackungen für Molkereiprodukte weiter aus.