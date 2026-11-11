KPS übernimmt 70 Prozent an MM Packaging

MM Goup: Mehrheitsverkauf des Verpackungsgeschäfts

Die Mayr-Melnhof Karton AG hat eine verbindliche Vereinbarung über den Verkauf ihres Verpackungsgeschäfts an eine neu gegründete Gesellschaft von KPS Capital Partners, LP, unterzeichnet. Nach Abschluss der Transaktion wird KPS 70 Prozent an dieser Holdinggesellschaft halten, die MM Group 30 Prozent. Das Verpackungsgeschäft umfasst die Bereiche Food & Premium Packaging – ausgenommen die Aktivitäten im Iran und in Tunesien – sowie Pharma & Healthcare Packaging. Über ihre Beteiligung an der neuen Holdinggesellschaft wird die MM Group weiterhin an der künftigen Entwicklung und Wertsteigerung des Verpackungsgeschäfts teilhaben.

Mit der Transaktion werden die Geschäftsbereiche Packaging und Board & Paper der MM Group getrennt. Beide können dadurch ihre jeweilige Strategie und ihre Prioritäten beim Kapitaleinsatz gezielter verfolgen. Das Verpackungsgeschäft arbeitet bereits heute weitgehend eigenständig. Als unabhängiges Unternehmen soll es künftig sowohl organisch als auch durch ausgewählte Übernahmen wachsen. Dabei soll es von der Erfahrung von KPS bei der Ausgliederung industrieller Geschäftsbereiche sowie bei der Verbesserung betrieblicher Abläufe und der Förderung nachhaltigen Wachstums profitieren.

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Nach Abschluss der Transaktion wird sich die MM Group auf ihr Geschäft mit Karton und Papier konzentrieren. Zugleich wird sie als Minderheitsgesellschafterin gemeinsam mit KPS die weitere Entwicklung des Verpackungsgeschäfts unterstützen. Eine langfristige Liefervereinbarung sichert auch nach dem Abschluss der Transaktion die kontinuierliche Versorgung des Verpackungsgeschäfts mit Karton aus dem Bereich Board & Paper.

Unternehmenswert von 2,4 Milliarden Euro

Der Transaktion liegt ein Unternehmenswert des Verpackungsgeschäfts von 2,4 Milliarden Euro zugrunde. Dies entspricht etwa dem Neunfachen des für 2026 erwarteten bereinigten EBITDA.

Nach Abzug der voraussichtlichen Investition von rund 0,4 Milliarden Euro für ihre 30-prozentige Beteiligung an der neuen Holdinggesellschaft erwartet die MM Group bei Abschluss der Transaktion einen Mittelzufluss von rund 1,8 bis 1,9 Milliarden Euro. Die endgültige Höhe hängt von den anfallenden Steuern, den üblichen Mechanismen zur Kaufpreisanpassung und dem Zeitpunkt des Abschlusses ab.

Sollten bestimmte EBITDA-Ziele für das Geschäftsjahr 2027 nicht erreicht werden, könnte sich die Beteiligung der MM Group an der neuen Holdinggesellschaft auf mindestens 20 Prozent verringern. Daraus würden sich weder zusätzliche Zahlungen an die MM Group noch Zahlungsverpflichtungen für sie ergeben.

Nach Abschluss der Transaktion erwartet die MM Group eine Nettoliquidität von rund 0,8 bis 0,9 Milliarden Euro und damit einen deutlich größeren finanziellen Handlungsspielraum. Die Erlöse sollen zur Rückzahlung von Schulden, für strategische Vorhaben sowie für geplante Ausschüttungen an die Aktionäre eingesetzt werden. Nach Abschluss der Transaktion plant die MM Group eine Sonderausschüttung von 0,5 bis 0,6 Milliarden Euro. Voraussetzung dafür sind sämtliche erforderlichen gesellschaftsrechtlichen Genehmigungen sowie die Berücksichtigung der geltenden rechtlichen und regulatorischen Anforderungen und der zum jeweiligen Zeitpunkt herrschenden Geschäftslage.

Wachstum als eigenständiges Unternehmen

Peter Oswald, CEO der MM Group, erklärt: „In den vergangenen Jahren haben wir bei MM Packaging erhebliches Wachstum erzielt und Wert für unsere Aktionäre geschaffen. Diese Transaktion ermöglicht es dem Unternehmen, seinen Wachstumskurs unter der Führung von KPS fortzusetzen, einem führenden Private-Equity-Investor für produzierende Unternehmen und Industrieunternehmen. Mit unserer verbleibenden Beteiligung von 30 Prozent kann die MM Group an der künftigen Wertsteigerung teilhaben. Unser Geschäftsbereich Board & Paper wird als europäischer Marktführer für Faltschachtelkarton zu einem unabhängigen Lieferanten der Verpackungsindustrie. Nach der Transaktion wird die MM Group über eine starke Bilanz und die finanziellen Mittel verfügen, um ihr Geschäft organisch sowie durch ausgewählte Übernahmen und Partnerschaften weiterzuentwickeln. Zugleich planen wir eine umfangreiche Kapitalausschüttung an unsere Aktionäre.“

Michael Psaros, Mitgründer und Co-Managing Partner von KPS, kommentiert: „MM Packaging ist eines der führenden Unternehmen seiner Branche. Wir freuen uns darauf, es als eigenständiges Unternehmen auf die nächste Entwicklungsstufe zu führen. Wir schätzen das Vertrauen, das die MM Group in KPS setzt, und freuen uns auf unsere Partnerschaft. KPS hat mit Investitionen im Verpackungssektor über die Materialien Papier, Karton und Metall hinweg außerordentliche Erfolge erzielt. Wir werden unsere umfassende Branchenerfahrung, unsere finanziellen Ressourcen, unser Engagement für exzellente Fertigung und unsere weltweite Präsenz einsetzen, um das Wachstum von MM Packaging voranzutreiben.“

Abschluss im ersten Halbjahr 2027 erwartet

Der Geschäftsbetrieb in den Bereichen Packaging und Board & Paper läuft nach Unterzeichnung der Vereinbarung unverändert weiter. Bis zum Abschluss der Transaktion bleibt das Verpackungsgeschäft Teil der MM Group. Auch danach wird es den Namen MM Packaging behalten.

Der Abschluss steht unter dem Vorbehalt der erforderlichen gesellschaftsrechtlichen und behördlichen Genehmigungen sowie weiterer üblicher Vollzugsbedingungen. Für das französische Geschäft sind zudem Konsultationsverfahren mit den Arbeitnehmervertretungen vorgesehen. Der Abschluss der Transaktion wird im ersten Halbjahr 2027 erwartet. Anschließend wird die MM Group ihre 30-prozentige Beteiligung am Verpackungsgeschäft nach der Equity-Methode bilanzieren.

Der Aufsichtsrat der MM Group hat der Transaktion zugestimmt. J.P. Morgan fungiert als alleiniger Finanzberater der MM Group. Die rechtliche Beratung übernehmen Binder Grösswang und Linklaters LLP.