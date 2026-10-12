Kärcher-Gelb braucht einen präzisen Untergrund

Digitaldruck auf braunem Papier

Für die Markteinführung der Kehrmaschine S 4 Twin Go!Further hat Mondi eine Verpackung mit mehrfarbigem Digitaldruck auf braunem Papier entwickelt. Weißunterdruck schafft die Voraussetzung für die Wiedergabe der Markenfarben. Die Produktion ermöglicht es zugleich, Verpackungsmengen bedarfsgerecht herzustellen.

Braunes Papier prägt das Erscheinungsbild der neuen Kärcher-Verpackung. Die Materialwahl soll das Recyclingkonzept der Kehrmaschine S 4 Twin Go!Further sichtbar machen: Ihre Kunststoffkomponenten bestehen zu 30 Prozent aus Recyclingmaterial. Für Mondi bestand die Aufgabe darin, diese Botschaft mit den Anforderungen an Farbwiedergabe, Detailzeichnung und Markenwirkung zu verbinden.

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Gerade das charakteristische Kärcher-Gelb stellt auf einem braunen Substrat besondere Anforderungen an den Druck. Der Eigenfarbton des Papiers muss bei der Reproduktion berücksichtigt werden. Mondi setzt dafür eine mehrfarbige Digitaldrucktechnologie ein, die einen optionalen Weißunterdruck ermöglicht. Dieser bildet die Grundlage für eine definierte Farbwiedergabe und einen hohen Kontrast auf dem braunen Papier.

Markenfarbe und feine Details

Neben den Markenfarben umfasst das Verpackungsdesign kleine Schriftgrößen, filigrane Gestaltungselemente und EAN-Barcodes. Nach Angaben von Mondi lassen sich diese mit scharfen Konturen wiedergeben. Damit adressiert die Drucklösung sowohl die optische Wirkung der Verpackung als auch die Lesbarkeit der aufgedruckten Informationen und Codes am Point of Sale.

Produziert wird mit einer digitalen Computer-to-Print-Technologie. Druckformen werden dafür nicht benötigt. Die Verpackungen können nach Bedarf gefertigt werden, um Übermengen zu vermeiden. Zum Einsatz kommen wasserbasierte Druckfarben, die laut Mondi von den Swiss Quality Testing Services (SQTS), einem unabhängigen und akkreditierten Prüfinstitut für Qualität und Produktsicherheit, für die Verwendung auf Primärverpackungen freigegeben wurden.

Verpackung als Teil des Produktkonzepts

„Als langjähriger Partner schätzen wir insbesondere die Fähigkeit von Mondi, unsere Anforderungen an Markenwirkung und Nachhaltigkeit in praxistaugliche Verpackungslösungen umzusetzen. Für die Einführung unserer neuen Kehrmaschine hat Mondi maßgeblich dazu beigetragen, das Nachhaltigkeitskonzept unseres Produkts auf der Verpackung sichtbar zu machen, ohne Kompromisse bei Farbwiedergabe, Designqualität oder Markenpräsenz einzugehen“, sagt Janis Walker, Lead Buyer Packaging bei Kärcher.

Die Anwendung verbindet die sichtbare Materialfarbe des braunen Papiers mit einer gezielten farblichen Gestaltung. Der Weißunterdruck übernimmt dabei eine zentrale drucktechnische Funktion: Er ermöglicht, die Markenfarben auf dem gewählten Substrat zur Geltung zu bringen. Die digitale Fertigung ergänzt dieses Gestaltungskonzept um eine Produktion, deren Mengen sich am tatsächlichen Bedarf orientieren lassen.