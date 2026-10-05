EyeC erweitert Vertrieb und Service in Benelux

Inline-Druckbildkontrolle

EyeC arbeitet ab sofort mit Induvido BV als Vertriebspartner für Belgien, die Niederlande und Luxemburg zusammen. Die Vereinbarung umfasst die Inline-Inspektionssysteme ProofRunner Web und ProofRunner Carton sowie Beratung, Installation und technischen Vor-Ort-Support.

Mit der Zusammenarbeit erweitert der Hamburger Anbieter von Artworkprüfungs- und Druckbildinspektionssystemen sein europäisches Vertriebsnetz. Induvido übernimmt in den drei Benelux-Staaten den Vertrieb und die Verkaufsberatung für die beiden ProofRunner-Systeme. Darüber hinaus betreut das Unternehmen die Installation und den technischen Service vor Ort.

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Induvido hat seinen Hauptsitz in Brüssel und wurde von Kenny Dom gegründet, der als Business Manager tätig ist. Nach Angaben von EyeC verfügt der neue Partner über technisches Know-how und Erfahrung in der Druck- und Verpackungsindustrie.

Kontinuierliche Prüfung der Produktion

Die Zusammenarbeit konzentriert sich auf die 100-Prozent-Inline-Druckbildkontrolle. ProofRunner Web ist für die Prüfung von Rollenmaterialien wie Etiketten und flexiblen Verpackungen vorgesehen, ProofRunner Carton für Faltschachteln. Die Systeme kontrollieren die gesamte Produktion kontinuierlich auf relevante Abweichungen im Druckbild. Damit sollen Fehler frühzeitig erkannt, Produktionsprozesse gezielt gesteuert und vermeidbarer Ausschuss reduziert werden.

Kenny Dom sieht insbesondere angesichts steigender Anforderungen an Qualität, Effizienz und Prozesssicherheit Potenzial für die Systeme im Benelux-Markt. Für EyeC steht der Ausbau des Inline-Geschäfts in der Region im Mittelpunkt. Ioannis Georgiadis, Business Development Manager bei EyeC, nennt die Branchenkenntnis und den direkten Marktzugang von Induvido als Gründe für die Wahl des Vertriebspartners.

EyeC bietet seit 2002 Systeme zur Artworkprüfung und Druckbildinspektion an. Zum Anwendungsspektrum gehören neben Etiketten, Faltschachteln und flexiblen Verpackungen auch Beipackzettel. Nach Unternehmensangaben sind weltweit mehr als 3.800 EyeC-Inspektionssysteme bei pharmazeutischen Unternehmen, Druckereien und Markenartikelherstellern im Einsatz. Am Hamburger Standort beschäftigt EyeC rund 65 Mitarbeitende; das Vertriebsnetz umfasst mehr als 100 Länder.