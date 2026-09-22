Gundlach nutzt EyeC-Systeme auf zwei Bogenoffsetmaschinen

Druckinspektion

Bei der Gundlach Packaging Group in Oerlinghausen sind zwei Bogenoffsetmaschinen von Koenig & Bauer mit Inspektionslösungen von EyeC ausgestattet. Bei einem Besuch tauschten sich Vertreter beider Unternehmen über die bestehenden Systeme und mögliche nächste Schritte aus.

Wie EyeC berichtet, besuchte das Vertriebsteam den Verpackungshersteller und sprach mit Kai Düppe, Head of Prepress & Technology bei SiebertHead, und Maik Kofski, Head of Plant 2 bei Gundlach Packaging Group, über die installierten Inspektionslösungen.

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Gundlach produziert am Standort Oerlinghausen Faltschachteln und Rollenware für Lebensmittel, Tabak und Non-Food-Produkte. Das Leistungsspektrum der Gruppe umfasst neben dem Druck auch Verpackungsdesign, Druckvorstufe, Veredelung und die Planung und Steuerung von Aufträgen, Beständen und Materialien. Als Druckverfahren nennt das Unternehmen Tief-, Offset- und Flexodruck. Zum Produktportfolio gehören unter anderem Faltschachteln, Tee-Etiketten und Teeumhüllungen sowie Zuschnitte und Flowpacks.

Druckbildkontrolle während der Produktion

Für die Bogenproduktion bietet EyeC unter anderem den ProofRunner Sheetfed an. Das System vergleicht nach Herstellerangaben jeden bedruckten Bogen mit einer freigegebenen Referenz und meldet erkannte Druckfehler während des laufenden Druckprozesses. So können Bediener auf Abweichungen reagieren, bevor weitere fehlerhafte Bogen entstehen. Nach Abschluss des Druckauftrags erstellt das System einen Inspektionsbericht. Koenig & Bauer gehört zu den von EyeC genannten Maschinenpartnern.