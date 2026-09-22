Sun Chemical und Cyngient vereinbaren strategische Partnerschaft

Lacke und Klebstoffe

Sun Chemical und Cyngient bündeln ihre Kompetenzen bei Speziallacken und Klebstoffen für den schmalbahnigen Etiketten- und Verpackungsdruck. Im Mittelpunkt steht eine gemeinsame Produktlinie für die Veredelung.

Die unter beiden Unternehmensnamen angebotene Produktlinie soll Druckereien zusätzliche Möglichkeiten für optische und haptische Effekte auf Etiketten und Verpackungen eröffnen. Nach Unternehmensangaben sollen sich damit neue Anwendungen umsetzen lassen, ohne die Leistungsfähigkeit der Produktionsprozesse zu beeinträchtigen.

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Sun Chemical bringt sein Technologieportfolio sowie seine weltweiten Forschungs- und Entwicklungskapazitäten in die Zusammenarbeit ein. Cyngient ergänzt diese durch Spezialprodukte, anwendungstechnische Unterstützung und Service für Druckereien. Gemeinsam wollen die Partner Kunden von der Produktauswahl über die Anwendungsentwicklung und Tests bis zur kommerziellen Produktion begleiten.

Dennis Sweet, Vice President NWTL Commercial bei Sun Chemical, zufolge erweitert die Kooperation das bestehende Angebot für den schmalbahnigen Etiketten- und Verpackungsdruck um mehrere Spezialprodukte. Andrew Wasserman, geschäftsführender Gesellschafter von Cyngient, betont, Ziel sei es, Druckereien die Erschließung neuer Anwendungen und die Entwicklung differenzierter Produkte zu erleichtern, ohne die Produktion komplexer zu machen.

Cyngient: Spezialist für Druckfarben, Lacke und Klebstoffe

Cyngient LLC mit Sitz in Fairfield im US-Bundesstaat New Jersey ist ein Anbieter von Druckfarben, Lacken und Klebstoffen für den Flexo-, Digital- und Akzidenzdruck. Das privat geführte Unternehmen wurde nach eigenen Angaben 2017 gegründet. Zum Angebot gehören auch kundenspezifische Formulierungen. Ein Schwerpunkt liegt auf Anwendungen im Etiketten- und Verpackungsdruck.

Das Portfolio umfasst UV- und LED-UV-härtende sowie wasserbasierte Systeme. Für die Veredelung bietet Cyngient unter anderem Lacke für haptische Effekte, Soft-Touch-Oberflächen und ultramatte Ausführungen an. Hinzu kommen Farbwechsel- und thermochrome Effekte sowie Klebstofftechnologien für Kaschierung und Kaltfolientransfer.

Neben den Produkten gehört die anwendungstechnische Unterstützung zum Leistungsangebot. Mit der im September 2026 angekündigten strategischen Partnerschaft mit Sun Chemical erweitert Cyngient seine Zusammenarbeit im Schmalbahnbereich. Die Partner planen eine gemeinsame Produktlinie mit Speziallacken und Klebstoffen und wollen Druckereien von der Produktauswahl über Anwendungstests bis zur kommerziellen Produktion begleiten. Als geschäftsführender Gesellschafter von Cyngient tritt Andrew Wasserman auf.