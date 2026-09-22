Kurzumfrage: Was denkt die Druckindustrie?

Umfrage zu Digitalisierung und Automatisierung

In einer gemeinsamen Umfrage der Medien Deutscher Drucker, print.de, Grafische Palette, VerpackungsDruck & Converting und Etiketten-Labels werden jedes Jahr die Einschätzungen der Branche zu den Themen Digitalisierung und Automatisierung der Druckindustrie abgefragt. Durch den jährlichen Vergleich lässt sich sehr gut nachzeichnen, in welche Richtung sich die Branchenbetriebe bewegen. Machen Sie mit! Wir freuen uns auf Ihre Antworten!

Eine Frage lautet, welche Digitalisierungs- und Automatisierungsmaßnahmen den größten Stellenwert haben. Ein weiteres Thema ist der Digitaldruck. Hier geht es darum, für welche Druckanwendungen die Branche das größte Wachstumspotenzial sieht. Hier geht es direkt zur Umfrage.

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Die Ergebnisse werden auf dem European Printing Summit am 30. September in Dortmund vorgestellt. Hier können Sie sich Ihr Ticket sichern.