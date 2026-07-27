Verpackungsdruck & Converting
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Steven Haig verstärkt hubergroup

Verantwortung für Geschäftsentwicklung bei Feuchtmittellösungen

von Ansgar Wessendorf,
Steven Haig verstärkt hubergroup
Steven Haig übernimmt bei der hubergroup die Geschäftsentwicklung für den Bereich Feuchtmittellösungen. (Quelle: hubergroup)

Die hubergroup hat Steven Haig zum Director of Business Development – Fountain Solutions ernannt. In seiner neuen Position soll er das Geschäft mit Feuchtmittellösungen für den Offsetdruck ausbauen und die Zusammenarbeit mit Kunden weiterentwickeln.

Haig verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Druckindustrie. Seine berufliche Laufbahn begann er mit einer Ausbildung zum Offsetdrucker in Manchester. Anschließend wechselte er in den Vertrieb und übernahm im Laufe der Jahre leitende kaufmännische und operative Funktionen auf internationalen Märkten.

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Fokus auf langfristige Kundenbeziehungen

Bei der hubergroup will Haig insbesondere den Austausch mit den Anwendern stärken und praxisorientierte Lösungen für deren Produktionsanforderungen entwickeln.

„Unsere Kunden können einen engagierten und fachkundigen Partner erwarten, der ihre Herausforderungen versteht. Mein Ziel ist es stets, langfristige Beziehungen aufzubauen und praxisorientierte Lösungen anzubieten, die einen echten Mehrwert für ihr Geschäft schaffen“, erklärt Haig.

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