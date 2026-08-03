Siegwerk und X-Rite vernetzen Farbmanagement

Cloudbasierte Plattform Colorwerk FastMatch

Die cloudbasierte Plattform Colorwerk FastMatch Cloud bündelt Farbformulierung, Korrektur und Qualitätskontrolle. Druckereien können damit Farbdaten und Rezepturen standortübergreifend verwalten.

Siegwerk führt gemeinsam mit X-Rite Pantone die Farbmanagementplattform Colorwerk FastMatch Cloud ein. Die Lösung richtet sich an Verpackungsdruckereien und Verarbeiter und soll Farbrezepturen, Farbkorrekturen sowie die Qualitätskontrolle in einem System zusammenführen.

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FastMatch Cloud ist Teil des globalen Colorwerk-Farbmanagementprogramms von Siegwerk. Farbdaten und standardisierte Rezepturen werden in einer zentralen Cloud-Datenbank gespeichert. Der Zugriff erfolgt über einen Webbrowser. Dabei lassen sich nach Angaben der Anbieter unterschiedliche Anwendungen, kundenspezifische Toleranzen und ausgewählte Farbstoffsortimente berücksichtigen.

PantoneLive ist integriert

Die Plattform ist mit den Farblösungen von X-Rite Pantone einschließlich PantoneLive verbunden. Dadurch sollen digitale Farbbibliotheken und hinterlegte Industriestandards zentral aktualisiert werden können. Ziel ist eine einheitliche Datengrundlage für mehrere Druckmaschinen, Produktionsstandorte und Prozessschritte.

„Mit FastMatch Cloud verändern wir die Art und Weise, wie Farbdaten im Verpackungsdruck verwaltet werden“, sagt Kiran Deshpande, Global Senior Expert Color Management bei Siegwerk. „Durch die Kombination von Siegwerks Rezeptur-Know-how mit der Farbwissenschaft und Cloud-Technologie von X-Rite Pantone ermöglichen wir unseren Kunden, jederzeit und überall mit zuverlässigen, standardisierten Farbdaten zu arbeiten.“

Auch zurückgeführte Druckfarben können in neue Farbrezepturen oder Chargen einbezogen werden. Auf diese Weise sollen Druckereien Restfarbenbestände reduzieren und vorhandene Farben gezielter wiederverwenden können.

Rezepturen in weniger als 20 Sekunden

Nach Angaben der Unternehmen berechnet FastMatch Cloud Farbrezepturen in weniger als 20 Sekunden. Gegenüber früheren Systemen entspreche dies einer Geschwindigkeitssteigerung von 50 Prozent. Integrierte Werkzeuge zur Qualitätskontrolle sollen zudem die Erstfarbtrefferquote erhöhen und dazu beitragen, Farbverbrauch, Ausschuss sowie Maschinenstillstände zu verringern.

„FastMatch Cloud verbindet die Flexibilität des Cloud-Computing mit bewährter Farbintelligenz und ermöglicht so konsistente Ergebnisse sowie fundierte Entscheidungen über den gesamten Produktionsworkflow hinweg“, erklärt Nick Meyer, Business Unit Director Print & Packaging bei X-Rite Pantone.