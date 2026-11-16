Heidelberg: Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr 2026/2027

Heidelberg hat im ersten Halbjahr 2026/2027 mehr Aufträge verbucht, bei Umsatz und operativer Marge jedoch das Vorjahresniveau verfehlt. Im Verpackungsdruck meldet das Unternehmen einen Großauftrag für die Boardmaster aus Ägypten. Die Integration des übernommenen Lifecycle- und Servicegeschäfts von manroland sheetfed verläuft nach Unternehmensangaben planmäßig.

Die Heidelberger Druckmaschinen AG hat ihren Auftragseingang im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2026/2027 gegenüber dem Vorjahresquartal von 551 auf 604 Mio. Euro gesteigert. In allen Regionen legten die Aufträge zu. Damit erreichte der Auftragseingang im ersten Halbjahr, das am 30. September 2026 endete, 1.141 Mio. Euro nach 1.111 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum.

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Der Halbjahresumsatz blieb mit 913 Mio. Euro unter dem Vorjahreswert von 985 Mio. Euro. Im zweiten Quartal näherte er sich mit 509 Mio. Euro dem Vergleichswert von 519 Mio. Euro an. Aufgrund der Auftragslage und des gestiegenen Auftragsbestands erwartet Heidelberg für die zweite Geschäftsjahreshälfte deutlich höhere Umsätze und Ergebnisse als im ersten Halbjahr.

Niedrigeres Umsatzvolumen belastet die Marge

Die bereinigte EBITDA-Marge verbesserte sich im zweiten Quartal gegenüber dem Vorquartal auf 6,4 Prozent. Nach sechs Monaten lag sie mit 3,7 Prozent allerdings unter dem Vorjahreswert von 6,4 Prozent. Als wesentliche Belastungen nennt Heidelberg das niedrigere Umsatzvolumen und einen ungünstigeren Produktmix. Hinzu kamen eine makroökonomische Eintrübung, insbesondere im Nahen Osten, mit Auswirkungen auf die Investitionsbereitschaft sowie Verzögerungen beim Hochlauf von Projekten im Segment Technology.

Das Ergebnis nach Steuern betrug im ersten Halbjahr minus 9 Mio. Euro nach einem ausgeglichenen Ergebnis im Vorjahreszeitraum. Im zweiten Quartal stieg es von 11 auf 24 Mio. Euro. Maßgeblich dafür war ein positiver, ergebniswirksamer Unterschiedsbetrag aus dem Erwerb von manroland sheetfed.

„Die anhaltende Marktvolatilität und hoher Kostendruck sowie temporäre Aufwände durch Projekte wirken belastend auf unsere Profitabilität“, erklärt Vorstandsvorsitzender Jürgen Otto. Strategische Maßnahmen und Zukäufe sollen dazu beitragen, die Ertragskraft wieder zu verbessern.

Der Free Cashflow lag nach sechs Monaten bei minus 125 Mio. Euro gegenüber minus 64 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum. Ausschlaggebend war nach Unternehmensangaben vor allem der unterjährige Aufbau des Nettoumlaufvermögens. Das Konzerneigenkapital erhöhte sich gegenüber dem Geschäftsjahresende am 31. März 2026 von 568 auf 596 Mio. Euro.

Verpackungsdruck: Boardmaster-Auftrag aus Ägypten

Im Segment Print & Packaging Equipment blieb der Auftragseingang im ersten Halbjahr unter dem Vorjahresniveau. Im zweiten Quartal legte er gegenüber dem Vergleichsquartal jedoch um rund acht Prozent zu. Das Segment Digital Solutions & Lifecycle steigerte im Halbjahresvergleich sowohl Auftragseingang als auch Umsatz.

Im Verpackungsdruck erhielt Heidelberg einen Großauftrag von UFlex ASEPTO aus Ägypten für die Boardmaster. Darüber hinaus verweist das Unternehmen auf eine neue Etikettendruckmaschine speziell für den indischen Markt, mit der es seine Präsenz im dortigen Etiketten- und Verpackungsdruck ausbauen will.

Die weltweite Integration des Lifecycle- und Servicegeschäfts von manroland sheetfed führte im zweiten Quartal zu ersten Auftragseingängen und Umsätzen. Heidelberg sieht im Zugang zu mehr als 3.000 neuen Kunden und in einer möglichen Erweiterung des Portfolios um Großformatlösungen Potenzial zur Stärkung seiner Marktposition. Spätestens zum Ende des Geschäftsjahres 2028 will das Unternehmen die Integration abgeschlossen und das Geschäft mit den übernommenen Kunden weiter ausgebaut haben.

Ergebnisprognose angepasst

Im Segment Heidelberg Technology trugen insbesondere die Elektromobilitätsaktivitäten von Amperfied und das Geschäft mit Energiesystemen zum Wachstum von Auftragseingang und Umsatz bei. Das Gemeinschaftsunternehmen ONBERG verzeichnete erste Aufträge für Drohnenabwehrsysteme. Das bereinigte EBITDA des Segments blieb mit minus 9 Mio. Euro negativ. Heidelberg führt dies auf Vorleistungen für das geplante Wachstum zurück.

Bereits am 29. Oktober hatte Heidelberg seine Ergebnisprognose für 2026/2027 angepasst. Das Unternehmen erwartet nun eine bereinigte EBITDA-Marge von 5,6 bis 6,6 Prozent. Die Umsatzprognose bleibt unverändert: Der Konzernumsatz soll auf dem Niveau des Vorjahres von 2.293 Mio. Euro liegen.