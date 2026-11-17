Wellpappenverarbeitung

Bei der RRK Wellpappenfabrik in Bottrop laufen die Rückbauarbeiten für den geplanten Produktionsausbau. Eine neue Wellpappenanlage samt Lagerinfrastruktur soll die Kapazität des Standorts auf mehr als 300 Millionen Quadratmeter jährlich erhöhen. Für das Vorhaben hatte die Panther-Gruppe Investitionen von rund 40 Millionen Euro angekündigt.

Die Erweiterung der zur Panther-Gruppe gehörenden RRK Wellpappenfabrik nimmt baulich Gestalt an: Seit September 2026 wird ein Hallenkomplex aus dem Jahr 1988 einschließlich Kartonlager zurückgebaut. Nach ersten Rückbau- und Entkernungsarbeiten folgt seit November der Abriss der Innen- und Außenwände. Damit entsteht Platz für den Ausbau der Produktion.

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Die Grundlage dafür hatte das Unternehmen im Juli 2025 mit dem Erwerb eines rund 30.000 Quadratmeter großen Nachbargrundstücks geschaffen. Geplant sind eine neue Wellpappenanlage sowie ein Papier- und Halbfertigwarenlager. Die künftig vollautomatisierte, IT-gestützte Produktion soll die jährliche Kapazität des Werkes auf über 300 Millionen Quadratmeter steigern.

Für den Ausbau hatte Panther Packaging im Juli 2025 ein Investitionsvolumen von rund 40 Millionen Euro genannt. Die neuen Maschinen und Anlagen sollen nach Unternehmensangaben zudem den relativen CO₂-Ausstoß des Werkes verringern. Die konkrete Zeitplanung hatte die Gruppe damals von der wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland, den Niederlanden und Belgien abhängig gemacht.

Der Standort Bottrop ist innerhalb der Panther-Gruppe insbesondere auf die Lebensmittelbranche ausgerichtet. Neben dem deutschen Markt bedient das Werk auch Kunden in den Niederlanden und Belgien.