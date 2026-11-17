Führungswechsel bei HP Inc.

Emma Walmsley übernimmt am 4. Januar 2027 die Führung von HP Inc. Die frühere GSK-Chefin folgt auf Interim-CEO Bruce Broussard, der zeitgleich den Vorsitz des Board of Directors von Chip Bergh übernimmt.

Das Board of Directors von HP hat Emma Walmsley einstimmig zur Chief Executive Officer ernannt. Die Entscheidung schließt eine weltweite Suche nach einer dauerhaften Nachfolge an der Unternehmensspitze ab. Broussard führt HP seit Februar 2026 interimsweise und soll Walmsley künftig als Vorsitzender des Board of Directors unterstützen.

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Erfahrung mit der Neuausrichtung großer Unternehmen

Für die Wahl Walmsleys waren nach Angaben des bisherigen Board-Vorsitzenden Chip Bergh ihre Führungserfahrung in unterschiedlichen Branchen, ihr strategisches Denken und ihre Fähigkeit ausschlaggebend, Kundenbedürfnisse in Geschäftswachstum umzusetzen. Zudem verwies er auf ihren Führungsstil, der Teams auf klare Prioritäten und deren konsequente Umsetzung ausrichte.

Broussard hob Walmsleys Erfahrung mit der Führung großer Unternehmen durch tiefgreifende Veränderungen hervor. Diese Fähigkeiten seien für HP angesichts der zunehmenden Verlagerung von KI-Anwendungen auf Endgeräte von Bedeutung. Walmsley selbst kündigte an, die Möglichkeiten künstlicher Intelligenz und die Innovationskraft des Unternehmens nutzen zu wollen, um neue Wachstumsquellen zu erschließen. Konkrete Maßnahmen für die einzelnen Geschäftsbereiche, darunter den Druckbereich, enthält die Mitteilung nicht.

Knapp neun Jahre an der Spitze von GSK

Walmsley war von April 2017 bis Dezember 2025 Chief Executive Officer des biopharmazeutischen Unternehmens GSK. Während ihrer Amtszeit richtete der Konzern seinen strategischen Schwerpunkt stärker auf Spezialmedikamente und Impfstoffe aus. Zu den wesentlichen Veränderungen gehörten außerdem die Weiterentwicklung der Forschungs- und Entwicklungspipeline sowie die Ausgliederung des Consumer-Healthcare-Geschäfts. Nach Angaben von HP stärkte Walmsley in diesem Zuge auch die Bilanz des Konzerns und entwickelte dessen Führungskräfte- und Nachfolgeplanung weiter.

Zu GSK kam Walmsley 2010. Im Jahr 2015 übernahm sie die Leitung von GSK Consumer Healthcare, bevor sie zur Konzernchefin aufstieg. Zuvor war sie 17 Jahre bei L’Oréal tätig und verantwortete dort internationale Konsumgütergeschäfte. Darüber hinaus gehört sie seit sieben Jahren dem Board of Directors von Microsoft an.

Wechsel auch beim Board-Vorsitz

Mit dem Amtsantritt Walmsleys übernimmt Broussard am 4. Januar 2027 den Vorsitz des Board of Directors. Er löst Chip Bergh ab, der dem Gremium seit 2015 angehört und seit 2017 dessen Vorsitz innehat.

Bergh würdigte Broussards Arbeit als Interim-CEO, die dem Board eine gründliche Suche nach einer neuen Unternehmensführung ermöglicht habe. In seiner künftigen Funktion soll Broussard für Kontinuität sorgen und Walmsley beim Übergang unterstützen. Broussard wiederum dankte Bergh für dessen Beitrag zur Unternehmensführung und zur Begleitung der Veränderungen bei HP während der vergangenen neun Jahre.