Flexo- und Verpackungsdruck

Vier Auszeichnungen und vier weitere Nominierungen: Glatz Klischee aus Bregenz hat beim DFTA Award 2026 gemeinsam mit seinen Druckpartnern in mehreren Kategorien überzeugt. Prämiert wurden flexible Verpackungen, die Konvertierung zum Flexodruck, eine Sonderanwendung und eine materialbezogene Nachhaltigkeitslösung.

Glatz Klischee mit seinen Druckpartnern: vier DFTA AWARDS und vier weitere Nominierungen

Für die Verpackung „Sorger Putensalanettis“ erhielten Scheyer Verpackungstechnik und Glatz Klischee den DFTA Award 2026 in der Kategorie „Konvertierung zum Flexodruck“ Vom Tief- zum Flexodruck: Die Verpackung „Sorger Putensalanettis“ Ausgezeichnet in der Kategorie „Sonderanwendungen“: Jodl Verpackungen und Glatz Klischee nahmen den DFTA Award 2026 für das Projekt „Promotion Weihnachtsbeutel“ entgegen Der „Promotion Weihnachtsbeutel“ von Jodl Verpackungen und Glatz Klischee Die Kaffeeverpackung „Gorilla“ brachte Jodl Verpackungen und Glatz Klischee den DFTA Award 2026 in der Kategorie „Flexible Verpackungen – Schmalbahn“ ein 1 2 3 4 5

Die Glatz Klischee GmbH zählt zu den erfolgreichen Teilnehmern des DFTA Awards 2026. Der österreichische Spezialist für Druckvorstufe und Druckformherstellung erhielt gemeinsam mit Jodl Verpackungen und Scheyer Verpackungstechnik insgesamt vier Auszeichnungen. Zudem war Glatz mit zusätzlich vier weiteren Nominierungen der erfolgreichste Teilnehmer des diesjährigen Wettbewerbs.

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Drei der prämierten Arbeiten entstanden mit Jodl Verpackungen. Die Partner gewannen in den Kategorien „Flexible Verpackung bis 800 mm“, „Sonderanwendungen“ sowie „Nachhaltigkeit – Materialien“. In der Kategorie „Konvertierung zum Flexodruck“ wurde Glatz gemeinsam mit Scheyer Verpackungstechnik ausgezeichnet.

Feine Details und anspruchsvolle Materialien

Die Jurybegründungen zeigen, welche Anforderungen hinter den prämierten Arbeiten stehen. Bei der gemeinsam mit Scheyer umgesetzten Konvertierung vom Tief- zum Flexodruck hob die DFTA die Wiedergabe feiner Linien hervor: Diese seien sogar präziser gelungen als im Tiefdruck-Original. Bei der Sonderanwendung mit Jodl überzeugten die aufwendige Gestaltung, die feine Rasterung sowie die Druck- und Verarbeitungsqualität. Der Nachhaltigkeitspreis im Bereich Materialien würdigte eine papierbasierte Portionsverpackung mit Goldglanz, deren Gestaltung vom Tief- in den Flexodruck übertragen wurde.

Die Erfolge setzen eine längere Reihe von Auszeichnungen fort. Das Unternehmen wurde bislang bei jeder DFTA-Award-Verleihung geehrt, häufig mehrfach. Für Geschäftsführer Manfred Schrattenthaler ist das aktuelle Ergebnis vor allem eine Anerkennung der gemeinsamen Arbeit von Vorstufe, Druckereien und weiteren Partnern.

„Wir freuen uns enorm über diese Auszeichnungen. Sie sind eine großartige Bestätigung der Innovationsarbeit und der täglichen Leistung unseres gesamten Teams. Besonders dankbar sind wir unseren Kunden und Partnern, mit denen wir dieses hohe Qualitätsniveau tagtäglich realisieren und gemeinsam weiterentwickeln können“, sagt Schrattenthaler.

Weiterentwicklung mit Glatz Quartz

Parallel zu den Kundenprojekten arbeitet das Unternehmen an der Weiterentwicklung seiner Druckvorstufentechnologie. Aufbauend auf Glatz Diamond setzt Glatz inzwischen auf Glatz Quartz. Nach Unternehmensangaben hat die Entwicklungsarbeit 2026 weitere Fortschritte bei Druckqualität und Präzision ermöglicht. Glatz gehört nach eigenen zu den bislang zwei Druckvorstufenunternehmen im deutschsprachigen Raum, die die Quartz-Technologie von Esko einsetzen.

Glatz Klischee verbindet am Standort Bregenz die Aufbereitung von Druckdaten mit der Herstellung von Druckformen und technischer Druckberatung. Hinzu kommen Dienstleistungen für das Brandmanagement unter dem Namen Glatz 360. Die vier aktuellen Auszeichnungen betreffen damit unterschiedliche Aufgaben aus dem Arbeitsalltag des Unternehmens: die Umsetzung anspruchsvoller Gestaltungen, den Wechsel des Druckverfahrens und die Abstimmung des Druckbildes auf veränderte Verpackungsmaterialien.