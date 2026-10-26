Fogra erweitert ProzessStandard Flexodruck

Flexodrucknorm ISO 12647-6

Die erste umfassende Revision des ProzessStandard Flexodruck (PSF) berücksichtigt neben der Prozesscharakterisierung per Fingerprint auch die Anpassung an vorgegebene Standarddruckbedingungen. Weitere Änderungen betreffen Sonderfarben und die Messbedingungen für die Farbmessung.

Ein Jahr nach der Erstveröffentlichung liegt eine umfassende Überarbeitung des ProzessStandard Flexodruck vor. Die Fogra hat das Regelwerk mit Unterstützung einer internationalen Expertengruppe revidiert.

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Die erste Fassung konzentrierte sich auf die Charakterisierung des Druckprozesses anhand eines Fingerprints. Die Revision berücksichtigt zusätzlich die Anpassung der tatsächlichen Druckbedingungen an eine Standarddruckbedingung, die den gelieferten Druckdaten zugrunde liegt – soweit dies innerhalb der verfahrenstechnischen Möglichkeiten umsetzbar ist.

Für beide Vorgehensweisen gelten einheitliche Toleranzen zur Bewertung der farblichen Übereinstimmung mit der jeweiligen Referenz. Sie betreffen das Substratweiß, die Volltonfärbung der Primär- und Sekundärfarben sowie die Farbtonwerte CTV und deren Spreizung.

Vorgaben für Sonderfarben und Farbmessung erweitert

Die Anforderungen an den Sonderfarbendruck umfassen nun auch Rastertöne. Die Sollwerte für die Tonwertzunahmen werden individuell zwischen Auftraggeber und Druckerei vereinbart. Fehlt eine solche Vereinbarung, gilt eine lineare SCTV-Charakteristik als Standard.

Für die Farbmessung lässt der überarbeitete PSF die Messbedingungen M0 und M1 zu. Maßgeblich ist die Messbedingung des Ausgabeprofils, auf dem die gelieferten Druckdaten basieren. Wird M0 bei Substraten mit optischen Aufhellern eingesetzt, empfiehlt sich für die visuelle Abmusterung ein entsprechend reduzierter UV-Anteil im Betrachtungslicht.

Anforderungen sollen in ISO-Norm einfließen

Nahezu zeitgleich mit der Veröffentlichung des überarbeiteten PSF hat die Arbeitsgruppe TC 130/WG 3 einstimmig die Revision der Flexodrucknorm ISO 12647-6 beschlossen. Im Zuge dieser Überarbeitung sollen die im PSF formulierten Anforderungen in die internationale Norm eingebracht werden.

Der überarbeitete ProzessStandard Flexodruck steht bei der Fogra zum kostenlosen Download bereit.