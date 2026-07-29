Mehr Ergebnis ohne mehr Umsatz

Eine Analyse: Stora Enso zeigt die Hebel – und ihre Grenzen

Stora Enso hat das bereinigte operative Ergebnis im zweiten Quartal 2026 um 27 Prozent gesteigert, obwohl der Umsatz nahezu unverändert blieb. Für die Wellpappenindustrie steckt darin ein wichtiges Signal. Es lautet allerdings nicht, dass die Branche bereits wieder auf Wachstumskurs ist. Die Zahlen zeigen vielmehr, welchen Einfluss Kosten, Anlageneffizienz, Portfoliosteuerung und Kapitaldisziplin in einem schwachen Markt haben können – und warum eine bessere Marge allein noch keine Entwarnung bedeutet.

Die 34-Millionen-Euro-Frage

2,423 Mrd. Euro Umsatz erzielte Stora Enso im zweiten Quartal 2026. Im Vorjahresquartal waren es 2,426 Mrd. Euro. Die Erlöse gingen damit geringfügig um 0,1 Prozent zurück. Das bereinigte EBIT stieg gleichzeitig von 126 auf 160 Mio. Euro. Die entsprechende Marge verbesserte sich von 5,2 auf 6,6 Prozent.

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Auf den ersten Blick ergibt sich daraus eine ebenso einfache wie attraktive Botschaft: 34 Mio. Euro mehr Ergebnis, praktisch ohne zusätzlichen Umsatz. In einer Branche, deren Diskussion häufig von Tonnagen, Quadratmetern und Maschinenauslastung geprägt ist, lenkt diese Konstellation den Blick auf eine andere Größe: den wirtschaftlichen Ertrag, der mit dem vorhandenen Geschäft erwirtschaftet wird.

Die Ergebnisbrücke zeigt jedoch, dass die Verbesserung nicht auf einen einzelnen Hebel zurückgeht. Niedrigere variable Kosten erhöhten das bereinigte EBIT nach Angaben des Konzerns um 57 Mio. Euro; ausschlaggebend waren vor allem die geringeren Holzkosten. Einsparungen und weniger Instandhaltungsaktivitäten senkten die Fixkosten um weitere 17 Mio. Euro. Höhere Mengen, insbesondere im Segment Consumer Packaging, steuerten 18 Mio. Euro bei. Gegenläufig wirkten ein negativer Preis- und Mixeffekt von 57 Mio. Euro sowie Währungseinflüsse von minus 29 Mio. Euro. Hinzu kam das fortschreitende Hochlaufen der neuen Kartonmaschine in Oulu, der das Ergebnis gegenüber dem belasteten Vorjahresquartal verbesserte.

Das Gewinnplus ist damit weder ein reiner Effizienzerfolg noch das Ergebnis einer Markterholung. Es ist eine Kombination aus niedrigeren Kosten, operativen Fortschritten, strukturellen Veränderungen und einem günstigen Basiseffekt.

Das Wellpappengeschäft bleibt unter Druck

Gerade für Wellpappenhersteller ist die Unterscheidung zwischen Konzern- und Segmentebene entscheidend. Stora Enso bündelt Wellpappenrohpapier und die Herstellung von Wellpappenverpackungen im Segment Integrated Packaging. Dieses Segment entwickelte sich im zweiten Quartal schwächer als der Gesamtkonzern.

Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 4,2 Prozent auf 599 Mio. Euro. Das bereinigte EBIT ging von 33 auf 29 Mio. Euro zurück, die Marge von 5,2 auf 4,9 Prozent. Auch die Auslieferungen von Wellpappenverpackungen in Europa lagen mit 315 Mio. Quadratmetern 2,6 Prozent unter dem Vorjahreswert. Stora Enso führt den Umsatzrückgang vor allem auf niedrigere Wellpappenmengen in Westeuropa zurück. Geringere Kosten für Holz und Altpapier sowie niedrigere Fixkosten konnten den Effekt der rückläufigen Erlöse zwar abfedern, aber nicht vollständig ausgleichen.

Die Konzernzahlen belegen daher nicht, dass Stora Enso im Wellpappengeschäft bereits mehr Gewinn ohne mehr Absatz erzielt. Sie zeigen vielmehr, wie ein diversifizierter Konzern Schwächen einzelner Bereiche durch Fortschritte in anderen Segmenten auffangen kann. Im ersten Halbjahr ergibt sich für Integrated Packaging immerhin ein etwas günstigeres Bild: Trotz eines Umsatzrückgangs von 1,211 auf 1,172 Mrd. Euro stieg das bereinigte EBIT von 54 auf 57 Mio. Euro. Die Marge legte von 4,5 auf 4,9 Prozent zu. Genau hier wird der operative Hebel sichtbar – allerdings deutlich kleiner als auf Konzernebene.

Der Ertrag entsteht im Prozess

Für einen unabhängigen Wellpappenhersteller ist der Konzernvergleich nur eingeschränkt übertragbar. Er verfügt weder über Stora Ensos Segmentmix noch über eigene Forstbestände, Zellstoffwerke und Kartonmaschinen. Die betriebswirtschaftliche Logik dahinter gilt dennoch auch auf Werksebene: In einem stagnierenden Markt entscheidet nicht allein die produzierte Menge, sondern der Deckungsbeitrag, den jeder Auftrag nach Material-, Energie-, Personal- und Rüstkosten hinterlässt.

Damit rücken Kennzahlen in den Vordergrund, die in Phasen hoher Nachfrage leicht hinter dem Volumen zurückstehen: Makulaturquote, Laufgeschwindigkeit, technische Verfügbarkeit, Rüstzeit, Energieverbrauch je Quadratmeter, Personaleinsatz je Auftrag, Bestandsreichweite und Zahlungsverhalten der Kunden. Jede kleine Verbesserung kann sich über große Produktionsmengen zu einem erheblichen Ergebniseffekt addieren.

Das darf jedoch nicht mit pauschalem Kostensenken verwechselt werden. Weniger Instandhaltung kann kurzfristig das Ergebnis verbessern, langfristig aber Verfügbarkeit und Substanz der Anlagen belasten. Auch höhere Laufgeschwindigkeiten schaffen nur dann Wert, wenn Qualität, Ausschuss und nachgelagerte Prozesse mithalten. Entscheidend ist deshalb nicht die isolierte Optimierung einzelner Kennzahlen, sondern das wirtschaftliche Optimum der gesamten Prozesskette – von der Papierbeschaffung über die Wellpappenanlage bis zu Druck, Stanzen, Kleben und Versand.

Preise sind Teil der Prozessdisziplin

Stora Enso spricht für sein Wellpappengeschäft ausdrücklich davon, die Margen durch Preiserhöhungen zu schützen und zu verbessern. Das verweist auf einen zweiten Hebel neben der Produktion. Effizienzgewinne laufen ins Leere, wenn sie über undifferenzierte Preise vollständig an den Markt weitergegeben werden.

Für Verarbeiter bedeutet Preisdurchsetzung nicht zwangsläufig eine pauschale Erhöhung. Ebenso wichtig sind belastbare Nachkalkulationen, die Trennung profitabler und unprofitabler Aufträge sowie eine konsequente Bewertung von Kleinauflagen, Sondermaterialien, komplexen Druckbildern, kurzfristigen Lieferterminen und überdurchschnittlichem Entwicklungsaufwand. Ein hoher Maschinennutzungsgrad kann wirtschaftlich täuschen, wenn die belegten Stunden keinen angemessenen Beitrag zur Deckung der Fixkosten leisten.

Die zentrale Steuerungsgröße ist deshalb nicht der Umsatz pro Kunde, sondern dessen Ergebnis- und Cash-Beitrag nach Berücksichtigung der tatsächlich verursachten Komplexität.

Wenn Anlagen nicht mehr zur Strategie passen

Noch deutlicher wird Stora Ensos Kurs beim Portfolio. Im Juli schloss der Konzern den Verkauf seiner deutschen Wellpappenaktivitäten an Dunapack Packaging ab. Die Transaktion umfasst Gaster Wellpappe, Wellpappe Sausenheim und PTI mit zusammen rund 350 Beschäftigten. 2025 erzielten die Unternehmen nach Angaben von Dunapack etwa 74 Mio. Euro Umsatz.

Aus dem Verkauf lässt sich nicht ableiten, dass die Werke grundsätzlich unwirtschaftlich waren; entsprechende Ergebniszahlen wurden nicht veröffentlicht. Er zeigt aber, dass vorhandene Maschinen, Kunden und Produktionsvolumen allein keinen dauerhaften Platz im Portfolio eines Konzerns garantieren. Entscheidend ist, ob ein Geschäft die strategischen und finanziellen Anforderungen seines Eigentümers erfüllt und ob das gebundene Kapital an anderer Stelle höhere Erträge erwarten lässt.

Bemerkenswert ist dabei die Perspektive des Käufers. Dunapack will mit der Übernahme seine geografische Präsenz ausbauen und die Integration mit der eigenen Rohpapierdivision stärken. Dieselben Anlagen können somit für zwei Eigentümer einen unterschiedlichen strategischen Wert besitzen. Portfoliobereinigung bedeutet nicht automatisch Wertvernichtung. Sie kann Kapital zu dem Unternehmen verschieben, das die größeren Synergien realisieren kann.

Marge ist noch kein Cash

Die zweite wichtige Einschränkung liefert der Cashflow. Im ersten Halbjahr 2026 stieg das bereinigte EBIT des Konzerns von 301 auf 319 Mio. Euro. Der Cashflow aus der Geschäftstätigkeit sank zugleich von 336 auf 212 Mio. Euro. Allein im zweiten Quartal ging er von 145 auf 87 Mio. Euro zurück.

Hauptursache war die Entwicklung des Working Capital. Im ersten Halbjahr band dessen Veränderung 243 Mio. Euro, nach 165 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum. Im zweiten Quartal belasteten vor allem höhere Forderungen infolge stärkerer Verkäufe im Consumer-Packaging-Geschäft und niedrigere Verbindlichkeiten. Sinkende Vorräte setzten dagegen 47 Mio. Euro frei.

Damit zeigt Stora Enso eine für kapitalintensive Verarbeiter zentrale Differenz: Eine höhere operative Marge verbessert die Ertragslage, schafft aber nicht automatisch Liquidität. Wenn Forderungen steigen, Zahlungsziele länger werden oder Bestände Kapital binden, kann ein bilanziell besseres Ergebnis mit einem schwächeren Mittelzufluss einhergehen. Für Investitionen in Automatisierung, Energieeffizienz oder neue Verarbeitungstechnik ist jedoch nicht die Marge allein entscheidend, sondern der tatsächlich verfügbare Cashflow.

Was 1,4 Prozentpunkte bewirken können

Die Größenordnung des Hebels lässt sich auf ein fiktives mittelständisches Unternehmen übertragen. Steigert ein Wellpappenhersteller mit 40 Mio. Euro Jahresumsatz seine operative Marge um 1,4 Prozentpunkte, verbessert sich sein operatives Ergebnis rechnerisch um 560.000 Euro pro Jahr – unter der vereinfachenden Annahme eines unveränderten Umsatzes.

Das ist kein direkter Vergleich mit Stora Enso. Die Zahl verdeutlicht lediglich, welche finanzielle Wirkung aus besserer Materialausbeute, höherer technischer Verfügbarkeit, kürzeren Rüstzeiten, konsequenter Kalkulation und disziplinierter Preisgestaltung entstehen kann. Ein solcher Ergebnisbeitrag kann Investitionen mitfinanzieren, den Verschuldungsspielraum verbessern oder notwendige Instandhaltung absichern.

Die Rechnung bleibt allerdings unvollständig, solange der Cash-Effekt fehlt. Erst wenn Ergebnisverbesserungen nicht in zusätzlichen Vorräten und Forderungen gebunden werden, entsteht daraus finanzielle Handlungsfähigkeit.

Die entscheidende Kennzahl liegt hinter dem Volumen

Stora Ensos zweites Quartal liefert der Wellpappenindustrie deshalb kein einfaches Erfolgsrezept. Der Konzern hat sein Ergebnis bei konstantem Umsatz deutlich gesteigert, doch der größte Fortschritt kam nicht aus dem Wellpappensegment. Gleichzeitig blieb die Nachfrage in Westeuropa schwach, während der Cashflow nachgab.

Gerade darin liegt der Wert der Zahlen. Sie verschieben die Debatte weg von der Hoffnung auf eine schnelle Markterholung und hin zu den beeinflussbaren Größen des eigenen Geschäfts. Wie viel Ergebnis entsteht je Tonne verarbeitetem Papier? Wie viel Cash bleibt je Quadratmeter, Maschinenstunde und Kundenauftrag übrig? Welche Aufträge nutzen die Anlagen nicht nur technisch, sondern auch wirtschaftlich aus? Und welche Maschinen oder Standorte rechtfertigen das in ihnen gebundene Kapital noch?

Volumen bleibt für die Auslastung kapitalintensiver Anlagen notwendig. Nachhaltigen Wert schafft es aber erst, wenn Preis, Produktivität und Kapitalbindung zusammenpassen. In einem flachen Markt ist deshalb nicht der Betrieb am stärksten, der seine Maschinen um jeden Preis füllt. Sondern derjenige, der aus seiner Kapazität verlässlich Ergebnis und Liquidität erzeugt.