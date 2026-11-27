Ausgezeichnete Wellpappenverpackung

Pünktlich zum Wochenende gibt es eine süße Erfolgsgeschichte aus der Verpackungsbranche: Eine Tortenschachtel für die Boulangerie Marco hat gleich bei zwei internationalen Flexodruck-Wettbewerben höchste Auszeichnungen erhalten. Das Besondere daran ist nicht nur das aufwendige Design, sondern vor allem die drucktechnische Umsetzung auf Wellpappe.

Wer am Wochenende ein Stück Torte genießt, beschäftigt sich vermutlich weniger mit der Verpackung als mit deren Inhalt. Dabei lohnt sich manchmal ein zweiter Blick auf die Schachtel. Das zeigt eine Tortenschachtel, die der Verpackungshersteller Adara Pakkaus für die Boulangerie Marco produziert hat. Mit ihrer außergewöhnlichen Druckqualität überzeugte sie gleich zwei internationale Fachjurys.

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Bei den FlexoTech International Print & Innovations Awards im Oktober 2026 in London gewann die Verpackung sowohl in der Kategorie Wellpappe im Direktdruck (E- und F-Welle) als auch den begehrten Supreme Award als Gesamtsieger. Die Jury lobte insbesondere den Detailreichtum des Druckbilds auf dem anspruchsvollen Bedruckstoff. Sie sprach von einer „erstklassigen Ausführung“, bei der „kein einziger Fehler zu entdecken“ sei.

Bereits zuvor war die Tortenschachtel bei den FTA Excellence in Flexography Awards 2026 in Milwaukee mit Gold in der Kategorie Wellpappe sowie dem Titel „Best of Show“ ausgezeichnet worden.

62 Linien pro Zentimeter auf Wellpappe

Hinter dem Ergebnis steckt eine anspruchsvolle drucktechnische Leistung. Adara Pakkaus produzierte die Schachtel im Flexodruck mit einer Rasterweite von 62 Linien pro Zentimeter. Eine derart hohe Rasterweite stellt besondere Anforderungen an die Druckform, den Druckprozess und vor allem an die Oberfläche des Bedruckstoffs.

Als Decklage der Wellpappe kam deshalb MetsäBoard Pro WKL mit einer Grammatur von 160 g/m² zum Einsatz. Der im finnischen Metsä-Board-Werk Kemi produzierte, doppelt gestrichene weiße Kraftliner besitzt eine glatte Oberfläche, die eine präzise Wiedergabe feiner Bilddetails und Markenfarben ermöglicht. Zugleich trägt seine Festigkeit zur Stabilität der fertigen Verpackung bei.

Lari Seppälä, Head of Printing bei Adara Pakkaus, bezeichnet die Tortenschachtel als einen der anspruchsvollsten Druckaufträge, die jemals auf Wellpappe realisiert worden seien. Entscheidend für das Ergebnis sei die langjährige und systematische Weiterentwicklung der Druckqualität und Produktionsprozesse gewesen.

An dem Projekt waren mehrere Unternehmen beteiligt: Adara Pakkaus übernahm die Herstellung und den Druck der Schachtel. Die Konstruktion entwickelte Verpackungsdesignerin Kaisa Pietilä. Artwork und Druckvorstufe entstanden in Zusammenarbeit zwischen Boulangerie Marco, Adara und Marvaco. Die Druckfarben lieferte Siegwerk. Bereits in einer frühen Projektphase wurden Gestaltung und technische Umsetzung aufeinander abgestimmt.

Eine Verpackung, die Appetit macht

Doch die Schachtel überzeugt nicht allein durch ihr Druckbild. Auch konstruktiv haben sich die Entwickler Gedanken gemacht. Selbst eine große Torte lässt sich dank der besonderen Konstruktion sauber aus der Verpackung ziehen, ohne dass sie dabei beschädigt wird oder Spuren hinterlässt.

Ein weiteres gestalterisches Detail verbindet die Verpackung unmittelbar mit der Marke: Das Croissant-Motiv aus dem Logo von Boulangerie Marco wurde in die Form des Deckels übernommen. Damit wird die Markenidentität nicht nur aufgedruckt, sondern auch dreidimensional erlebbar.

Die preisgekrönte Tortenschachtel zeigt damit, welches Potenzial im hochwertigen Flexodruck auf Wellpappe steckt, wenn Bedruckstoff, Druckvorstufe, Farben, Maschinentechnik und Verpackungsdesign aufeinander abgestimmt sind.

Und vielleicht ist das ja eine kleine Anregung fürs Wochenende: Beim nächsten Stück Torte ruhig auch einmal einen Blick auf die Verpackung werfen. Denn manchmal ist die Schachtel fast ebenso bemerkenswert wie ihr Inhalt.