Baumer hhs | Modernisierte Klebstoffauftragstechnik für die Wellpappenverarbeitung

Der britische Wellpappenverarbeiter Durham Box hat seine Klebstoffauftragstechnik umfassend modernisiert. Neue Xtend3-Steuergeräte und ein speziell für E-Commerce-Verpackungen entwickeltes Xmelt-Heißleimsystem von Baumer hhs sorgen nach Angaben des Unternehmens für stabilere Prozesse, eine höhere Produktionssicherheit und deutlich mehr Anlagenverfügbarkeit.

Seit mehr als zehn Jahren setzt Durham Box bei der Verarbeitung seiner Wellpappenverpackungen auf Klebstoffauftragstechnik von Baumer hhs. Anfang 2026 entschied sich das Unternehmen mit Sitz in St Helen Auckland in der Grafschaft Durham im Nordosten Englands für eine umfassende Modernisierung seiner Klebelinien. Die bisherigen Xtend2-Steuergeräte wurden durch die aktuelle Generation Xtend3 ersetzt. Gleichzeitig stellte der Verpackungshersteller den Heißleimauftrag in einer seiner E-Commerce-Klebelinien auf das Xmelt-System von Baumer hhs um.

Anzeige

Die Investition hat sich für das Unternehmen mit rund 50 Mitarbeitenden bereits bezahlt gemacht. „Die neue Technik macht einen Unterschied wie Tag und Nacht. Die Xtend3-Steuergeräte bilden jetzt das Herzstück unserer Klebstoffauftragssysteme“, erklärt Mark Story, Maintenance & Engineering Manager bei Durham Box. Besonders bemerkbar mache sich die Modernisierung bei der Anlagenverfügbarkeit. „Wir produzieren zuverlässig beste Qualität und haben die Verfügbarkeit unserer Klebelinien um jährlich mehrere hundert Stunden erhöht. Das erlaubt es uns, mit ihnen in gleicher Zeit mehr Verpackungen zu produzieren.“

Bewährte Kaltleimtechnik auf neuestem Stand

Bei Durham Box sind zwei Faltschachtel-Klebemaschinen und ein Multipoint Gluer mit insgesamt vier Xcold-Kaltleimsystemen von Baumer hhs ausgestattet. Die Komplettsysteme umfassen Hochleistungs-Auftragsventile sowie Sensoren zur Qualitätskontrolle. Sie hatten bereits vor rund zehn Jahren die Klebstoffauftragstechnik anderer Hersteller abgelöst.

Ausschlaggebend für die damalige Entscheidung waren nach Angaben von Story insbesondere die Leistungsfähigkeit und Präzision der Baumer hhs-Systeme bei hohen Produktionsgeschwindigkeiten. Im langjährigen Einsatz hätten sich die Anlagen als zuverlässig und leistungsfähig erwiesen. Entsprechend konsequent war für Durham Box die Entscheidung, bei der jüngsten Modernisierung erneut auf Technologie des Herstellers zu setzen.

Mit den Xtend3-Steuergeräten verfügt das Unternehmen nun über eine aktuelle Steuerungsplattform für seine Klebstoffauftragssysteme. Sie ermöglicht eine präzise Steuerung und Überwachung der Klebeprozesse und unterstützt die integrierte Qualitätskontrolle. Einen weiteren Vorteil sieht Durham Box in der intuitiven Bedienung, die den Maschinenbedienern die Einrichtung und Überwachung der Anwendungen erleichtert.

Neues Heißleimsystem für E-Commerce-Verpackungen

Parallel zur Modernisierung des Kaltleimauftrags hat Durham Box auch seine Heißleimtechnik für E-Commerce-Verpackungen erneuert. In einer entsprechenden Klebelinie wurde das bisherige System durch eine Xmelt-Lösung von Baumer hhs ersetzt, die speziell auf die Anforderungen dieser Verpackungsanwendungen ausgelegt ist.

Kernstück ist ein XM-100 FC-Schmelzgerät mit einem Tankinhalt von 100 kg. Seine hohe Schmelzleistung ermöglicht eine kontinuierliche Versorgung der Klebelinie mit Heißleim und schafft damit die Voraussetzungen für eine unterbrechungsfreie Produktion.

Besondere Bedeutung kommt dabei der Qualität des Klebstoffauftrags zu. Die Auftragstechnik von Baumer hhs erzeugt gleichmäßige Leimspuren mit geschlossener Oberfläche. Diese sind eine wesentliche Voraussetzung für die zuverlässige Funktion der Wiederverschließbarkeit, die bei vielen E-Commerce-Verpackungen gefordert ist.

Auch das neue Xmelt-System wird über ein Xtend3-Steuergerät bedient und überwacht. Damit setzt Durham Box sowohl beim Kaltleim- als auch beim Heißleimauftrag auf dieselbe Steuerungsgeneration. Für die Mitarbeiter bedeutet dies ein einheitliches Bedienkonzept und eine vereinfachte Überwachung der unterschiedlichen Klebeprozesse.

Prozessdaten gezielt für Optimierungen nutzen

Über die eigentliche Steuerung des Klebstoffauftrags hinaus bieten die Xtend3-Geräte umfangreiche Berichts- und Auswertungsfunktionen. Durham Box kann damit Prozessdaten aus den Klebelinien erfassen und analysieren, um mögliche Abweichungen frühzeitig zu erkennen und die Abläufe kontinuierlich zu optimieren.

Gerade in der Wellpappenverarbeitung, die durch einen hohen Wettbewerbs- und Kostendruck geprägt ist, können stabile Produktionsprozesse und eine hohe Maschinenverfügbarkeit entscheidende wirtschaftliche Vorteile bringen. Für Durham Box geht es dabei nicht allein um eine höhere Ausbringung, sondern ebenso um die zuverlässige Einhaltung der kundenspezifischen Qualitätsanforderungen.

Nach Angaben des Unternehmens ist die Zahl der Reklamationen seit der Inbetriebnahme der neuen Technik weiter zurückgegangen. Die Kombination aus präzisem Klebstoffauftrag, integrierter Qualitätskontrolle und umfassender Prozessüberwachung trägt dazu bei, dass die produzierten Verpackungen den jeweiligen Spezifikationen entsprechen.

Neben den technischen Verbesserungen hebt Durham Box auch die langjährige Zusammenarbeit mit Baumer hhs hervor. Insbesondere die Betreuung durch Gebietsverkaufsleiter Niall Markey und sein Team in Großbritannien habe sich bewährt. Das Unternehmen schätze die unkomplizierte Unterstützung bei Fragen zum Klebstoffauftrag, zur Qualitätssicherung und zum Service.

Für Durham Box ist die Modernisierung damit ein weiterer Schritt, um die Leistungsfähigkeit seiner Klebelinien langfristig abzusichern und die steigenden Anforderungen an Qualität, Produktivität und Prozesssicherheit in der Wellpappenverarbeitung zu erfüllen.