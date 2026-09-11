Canpac Trends bestellt zehnte Rapida von Koenig & Bauer

Kapazitätsausbau im indischen Verpackungsdruck

Der indische Verpackungsspezialist Canpac Trends investiert in eine weitere Rapida 106 von Koenig & Bauer. Die Siebenfarben-Bogenoffsetmaschine mit Lackturm und kompletter UV-Ausstattung ist für das Werk Tirupur vorgesehen. Es ist die zehnte Maschine des Herstellers, die der indische Verpackungsspezialist innerhalb von zehn Jahren bestellt.

Die bislang in Tirupur betriebene Maschine wird im Zuge des Kapazitätsausbaus an einen anderen Standort verlegt. Seit der ersten Rapida-Investition im Jahr 2017 arbeitet Canpac mit Koenig & Bauer und dessen indischem Vertriebs- und Servicepartner Indo Polygraph Machinery zusammen.

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„Zehn Rapida-Druckmaschinen in zehn Jahren spiegeln das Vertrauen von Canpac in die Leistung, Zuverlässigkeit und Wirtschaftlichkeit der Druckmaschinen von Koenig & Bauer wider“, sagt Aditya Surana, Geschäftsführer von Indo Polygraph Machinery.

Produktionsnetzwerk wächst auf zwölf Standorte

Canpac Trends wurde 2011 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Ahmedabad. Das Unternehmen produziert Faltschachteln, Wellpappkartons, Papiertüten und flexible Laminate für mehr als 600 globale und regionale Marken. Zum Produktionsnetzwerk gehören Werke in Ahmedabad, Hyderabad, Tirupur, Kolkata, New Delhi und Silvassa. Im kommenden Quartal soll es auf insgesamt zwölf Standorte wachsen.

Mit seiner dezentralen Fertigung richtet sich Canpac auf die Anforderungen von Kunden aus dem E-Commerce, dem Quick-Commerce und dem Markt für schnelllebige Konsumgüter (FMCG) aus. Die Produktionsfläche beträgt nach Unternehmensangaben inzwischen mehr als 1,35 Millionen Quadratmeter. Die regionale Nähe zu den Kunden soll Logistikwege verkürzen und kurzfristige Markteinführungen unterstützen.

Im eigenen Innovationszentrum B.I.R.D. (Bank of Innovation, Research & Development) entwickelt Canpac zudem papierbasierte Verpackungslösungen. Raag Todi, Direktor von Canpac Trends, beschreibt die Ausrichtung des Unternehmens so: „Unser gesamtes Team ist auf ein einziges Ziel ausgerichtet: das richtige Produkt, der richtige Preis, der richtige Service.“