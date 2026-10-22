Heliograph übernimmt SPGPrints Austria

Druckvorstufe und Lasertechnologie

Die Heliograph Holding GmbH hat mit Wirkung zum 9. Oktober 2026 sämtliche Anteile der SPGPrints Austria GmbH übernommen. Verkäufer ist die niederländische SPGPrints Group. Die Zusammenarbeit im Vertrieb und Service wird fortgesetzt.

Mit der Übernahme gehört die im österreichischen Langkampfen ansässige SPGPrints Austria GmbH vollständig zur Heliograph-Gruppe. Die in Deutschland ansässige Technologiegruppe ist international in den Bereichen Druckvorstufe, Verarbeitungstechnik, Graviersysteme und Lasertechnologie für die Druckindustrie tätig.

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Nach Angaben der Unternehmen verbindet der Zusammenschluss komplementäre Kompetenzen in der Druckvorstufe und Drucktechnik. Die Akquisition erweitert das Produktportfolio von Heliograph und soll die Grundlage für die weitere Entwicklung von SPGPrints Austria stärken.

Für Kunden und Geschäftspartner steht zunächst die Kontinuität der Betreuung im Vordergrund. SPGPrints Austria setzt die Zusammenarbeit mit dem weltweiten Vertriebs- und Servicenetzwerk der SPGPrints Group fort. Damit bleiben der Zugang zu dessen technischer Expertise, Serviceleistungen und internationalen Vertriebsstrukturen erhalten. Die bisherigen Ansprechpartner bei SPGPrints Austria bleiben unverändert.

Darüber hinaus fungiert SPGPrints Austria weiterhin als exklusiver Vertriebspartner für textile Verbrauchsmaterialien von SPGPrints in Europa. Dazu zählen Rotationssiebe und digitale Textildruckfarben.