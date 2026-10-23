Zecher erweitert Vertriebsnetz in Skandinavien

Rasterwalzen

CoPriTech übernimmt für die Kurt Zecher GmbH die Betreuung von Kunden und Interessenten in Dänemark, Schweden und Norwegen. Mit der Partnerschaft baut der Rasterwalzenhersteller seine regionale Präsenz in der Druck- und Verpackungsindustrie aus.

CoPriTech unter der Leitung von Geschäftsführer und Eigentümer Ronni Nielsen wird regionaler Ansprechpartner für das Produkt- und Leistungsportfolio von Zecher. Die Zusammenarbeit soll bestehende Kundenbeziehungen stärken und neue Kunden in den drei skandinavischen Ländern erschließen.

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Zecher fertigt seit über 75 Jahren Rasterwalzen und Sleeves für die Druckindustrie. Im internationalen Vertrieb arbeitet das Unternehmen mit lokalen Partnern zusammen, die Kunden vor Ort beraten und unterstützen.

„Skandinavien ist für uns ein interessanter Markt mit hohen Ansprüchen an Qualität, Effizienz und Prozesssicherheit. Mit CoPriTech haben wir einen Partner an unserer Seite, mit dem wir unsere Präsenz in der Region gezielt ausbauen möchten. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Ronni Nielsen und darauf, gemeinsam neue Impulse in diesen Märkten zu setzen“, erklärt Thomas Reinking, Sales Director der Kurt Zecher GmbH.

Ronni Nielsen beschreibt die Ziele der Zusammenarbeit: „Zecher steht für Qualität, technische Kompetenz und langjährige Erfahrung in der Rasterwalzentechnologie. Wir freuen uns sehr darauf, diese Lösungen künftig in Dänemark, Schweden und Norwegen zu vertreten und unseren Kunden gemeinsam mit Zecher einen echten Mehrwert zu bieten. Unser Ziel ist es, langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen und die Unternehmen bei der Optimierung ihrer Druckprozesse zu unterstützen.“