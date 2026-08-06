Pascal Valenthin erweitert die technische Kundenberatung

Westland baut Beratung für Industriewalzen aus

Pascal Valenthin verstärkt bei Westland die Anwendungstechnik und den Vertrieb im Geschäftsbereich Industriewalzen. Der Walzentechniker bringt rund 20 Jahre Branchenerfahrung mit und soll Kunden bei der Auswahl, Optimierung und Instandsetzung von Funktionswalzen unterstützen.

Funktionswalzen haben in industriellen Fertigungsprozessen direkten Einfluss auf Produktqualität, Prozessstabilität und Wirtschaftlichkeit. Verschleiß oder ungeeignete Walzenauslegungen können Qualitätsabweichungen und ungeplante Anlagenstillstände verursachen. Die anwendungstechnische Beratung soll dazu beitragen, solche Ursachen frühzeitig zu erkennen und Lösungen für den jeweiligen Einsatzfall zu entwickeln.

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Erfahrung entlang des Fertigungsprozesses

In seiner neuen Funktion begleitet Valenthin Kunden bei der technischen Auslegung neuer und bestehender Anwendungen. Seine Fachkenntnisse umfassen nach Angaben von Westland den gesamten Gummierungsprozess, die Fertigung sowie die anwendungstechnische Beurteilung komplexer Aufgabenstellungen. Dabei sollen technische Anforderungen, Qualitätskriterien und wirtschaftliche Gesichtspunkte gemeinsam betrachtet werden.

Das Leistungsspektrum des Geschäftsbereichs reicht von der Instandsetzung verschlissener Funktionswalzen mit Gummi- oder Kunststoffbeschichtungen bis zur Lieferung einbaufertiger Komplettwalzen. Darüber hinaus arbeitet Westland verschlissene Funktionsoberflächen durch Präzisionsschleifen auf und passt Formatflächen an.

Ansprechpartner für neue und bestehende Anwendungen

Valenthin soll Kunden sowohl bei der Auswahl geeigneter Walzenlösungen als auch bei deren Optimierung und Instandhaltung begleiten. Westland will damit den direkten technischen Austausch stärken und für anspruchsvolle Walzenanwendungen einen zentralen Ansprechpartner bereitstellen.

Über Westland

Die Westland-Gruppe hat ihren Stammsitz in Melle und beschäftigt nach eigenen Angaben rund 800 Mitarbeiter in Europa, Asien und den USA. Neben Walzen- und Sleeve-Gummierungen fertigt das Unternehmen Elastomer-Formteile für den Maschinenbau, die Haushaltsgeräte- und Armaturenindustrie sowie die Gasregeltechnik. Die Gruppe verfügt über 14 Produktionsstandorte in zehn Ländern.